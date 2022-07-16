İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Temmuz 2022 Cumartesi / 17 ZilHicce 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,405
  • EURO
    17,5624
  • ALTIN
    955.872
  • BIST100
    2382.44
Güncel

Dev Türk bayrağı açıldı

Kayseri'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Talas Paraşüt Alanında dev Türk bayrağı açıldı. Bayrak, 45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare ve ağırlığı ise 418 kilogram olarak ölçüldü.

AA16 Temmuz 2022 Cumartesi 01:53 - Güncelleme:
ABONE OL

Merkez Talas ilçesinde bulunan paraşüt alanında düzenlenen programda, Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı gösteri sundu.

Hatice ve Yasin Kılıç kardeşler, şiir ve İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını gözyaşı dökerek okudu.

Adından alanda "Bayrak Töreni" düzenlendi.

45 metre genişliğinde, 67,5 metre uzunluğunda, 3 bin 38 metrekare olan 418 kilogram ağırlığındaki dev Türk bayrağı, il protokolü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Talas Belediyesi personeli ve vatandaşlar tarafından açıldı.

Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Etkinliğe Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Taner Yıldız, İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ile vatandaşlar katıldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.