Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısında yapılan aramalarda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.
Bakan Muş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum.