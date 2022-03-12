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Dev operasyonu! Bakan Muş duyurdu: Ele geçirilen en yüksek miktar

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısında yapılan aramalarda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

12 Mart 2022 Cumartesi 18:30 - Güncelleme: 12 Mart 2022 Cumartesi 18:40
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Gürbulak Sınır Kapısında yapılan aramalarda, 1 ton 18 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu.

Bakan Muş açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bakanlığımız Gümrük Muhafaza ekipleri, Gürbulak Sınır Kapısından ülkemize giriş yapan bir TIR'da 1 Ton 18 Kg metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirdi. Bugüne kadar ülkemizde ele geçirilen en yüksek miktarı teşkil eden bu operasyonda görev alan personellerimizi tebrik ediyorum.

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