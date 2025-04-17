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Dev yüzer havuz Marmara'ya doğru yol aldı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen 275 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğindeki yüzer havuz 'Boka Vanguard' Yalova'ya gitmek üzere Marmara Denizi'ne doğru yol aldı.

IHA17 Nisan 2025 Perşembe 16:52 - Güncelleme:
Dev yüzer havuz Marmara'ya doğru yol aldı
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Çin'den Yalova'ya giden 275 metre uzunluğunda, 70 metre genişliğindeki yüzer havuz 'Boka Vanguard' saat 14.00 sıralarında Ege Denizi'nden Çanakkale Boğazı'na giriş yaptı. Saat 15.30 sıralarında Çanakkale önlerinde olan yüzer havuz 'Boka Vanguard' Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı önünden geçtikten sonra, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu dönüş yaparak, Marmara Denizi'ne doğru yol alacak.

Yüzer havuza boğaz geçişi sırasında Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait 'KIYEM-1', 'Kurtarma-10' ve 'Kurtarma-15', römorkörleri refakat etti.

Çanakkale Boğazı Yüzer havuz 'Boka Vanguard'nın geçişi sırasında Kuzey-Güney yönlü saat 11.30 ile saat 19.00 arasında tek yönlü gemi geçişlerine kapatıldı.

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