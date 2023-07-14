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DEVA Partili Yeneroğlu'ndan skandal paylaşım: Hakimleri hedef gösterdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili seçilen Gezi Parkı davası sanığı Can Atalay'ın tahliyesi ve hakkındaki yargılamanın durması istemini reddetti. DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, söz konusu karar sonrası binlerce suçlunun dosyası hakkında hüküm veren başkan ile üyelerin isim ve imzalarını yayınlayarak hakimleri hedef gösterdi.

14 Temmuz 2023 Cuma 01:12 - Güncelleme:
DEVA Partili Yeneroğlu'ndan skandal paylaşım: Hakimleri hedef gösterdi
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Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Gezi Parkı davası kapsamında 18 yıl hapse mahkum edilen, 14 Mayıs'ta yapılan 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili seçilen Atalay hakkında, avukatının yargılamanın durması ve tahliyesine yönelik talebini karara bağladı.

Gerekli şartları oluşmadığı sebebiyle Atalay'ın tahliye ve hakkındaki yargılamanın durması istemi reddedildi.

Sanığın, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 312. maddesinde belirtilen "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs" suçundan yargılandığı anımsatılan kararda, Anayasa'nın 83 ve 14. maddeleri kapsamında yasama dokunulmazlığına ilişkin değerlendirme yapıldığı kaydedildi.

YENEROĞLU HAKİMLERİ HEDEF GÖSTERDİ

DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Yeneroğlu, Atalay hakkında verilen karar sonrası yaptığı sosyal medya paylaşımında, binlerce suçlunun dosyası hakkında karar veren başkan ile üyelerin isim ve imzalarını yayınlayarak hakimleri hedef aldı.

Skandal paylaşımda, Yargıtay 3. Ceza Dairesi başkan ve üyelerinin ismi ile imzasının bulunduğu kararın evrakı paylaşan Yeneroğlu, "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin Hatay milletvekili Can Atalay ile ilgili tahliye talebini reddeden kararı açıkça Anayasa'ya ve Anayasa Mahkemesi'nin içtihatlarına aykırıdır. Yargıtay verdiği karar ile milletvekili seçilen Can Atalay'ın dokunulmazlığını yok saymış ve böylece onun ve ona oy verenlerin seçme ve seçilme haklarını yok saymıştır. Milletvekili seçilen Atalay, milletvekili dokunulmazlığını kazandığında derhal tahliye edilmeliydi. Anayasa Mahkemesi'nin daha önceden dokunulmazlık kapsamında olan benzer durumlarda verdiği hak ihlali ve tahliye kararları mevcuttur. AYM'nin Mustafa Balbay, Leyla Güven, Enis Berberoğlu ve Ömer Faruk Gergerlioğlu kararlarında bu hususlar incelenmiş ve hak ihlalleri ile tahliye kararları verilmiştir. Bu hususta da illa Anayasa Mahkemesi mi karar versin? Yargıtay neden bu kadar açık örnekler, uygulamalar ve yasal düzenlemeler varken siyasetin çizdiği sınırları geçememekte ve adaleti tesis edememektedir? Hukuk devleti ve demokrasi iddiası açısından utanç verici bir karar" ifadelerini kullandı.

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