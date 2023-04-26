7'li koalisyonun ortak Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu olurken DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti'li isimler milletvekili olmak için CHP listesinden aday oldu. Bu durumla ilgili DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde açıklamalar geldi. Ali Babacan, tabanlarının CHP'ye oy vermeyeceği gerçeğini açık açık söyledi. Babacan ayrıca "CHP'nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları hala olumsuz hafıza taşıyor." ifadelerini de kullandı.

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri için artık günleri sayıyor. Türk halkı cumhurbaşkanı adayları ve milletvekili adayları için sandığa gidecek. Seçim süreci ilginç manzaralara da sahne oldu. Özellikle uzun bir süre toplantılar gerçekleştiren CHP, İYİ Parti, Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti Genel Başkanları tartışmalı bir sürecin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etti. Bu masaya son olarak HDP de dahil olarak Kılıçdaroğlu'na cumhurbaşkanlığında destek vereceklerini duyurdu.

DÖRT PARTİ BİRDEN CHP LİSTELERİNDE

7'li Koalisyon'da bir diğer gerilim ise seçime CHP listelerinden girme konusu oldu. Saadet, Gelecek, Deva ve Demokrat Parti adayları CHP listelerinden milletvekili olmaya çalışacak. CHP listelerine yönelik eleştiriler de bu nedenle epey gündemi meşgul etti.

İşte bu konuda DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan itiraf niteliğinde ve bir o kadar da çarpıcı açıklamalar geldi. Babacan, tabanlarının CHP'ye oy veremeyeceğini söyledi.

"CHP'YE OY VEREMEYİZ"

Ali Babacan Habertürk'te gündeme ilişkin birçok konuda değerlendirmelerde bulunurken parti tabanının tamamının Kılıçdaroğlu CHP'sine oy verip vermeyeceği soruldu.

Babacan, bu konuda dürüst olduklarını, seçmeninin sadece bir kısmının CHP'ye oy vermeye ikna olabileceğini söyledi ve "Bu teklif CHP'den geldiğinde biz kendi kitlemizin tamamını CHP listelerine taşıyamayabiliriz, dürüst olmak zorundayız. Yani biz büyün oy kitlemizi olduğu gibi paket halinde buraya taşıyamayabiliriz dedik." ifadelerini kullandı.

"OY YÜZDELERİNİ TOPLADIĞINIZDA BU TUTMUYOR"

Ali Babacan "Onlar da gayet doğaldır dediler. İşin matematiği ile psikolojisinin farklı olmasının sebebi bu. Partilerin oy yüzdelerini topladığınızda bu tutmuyor. Birinin olduğu yerde diğeri olmuyor." diye ekledi.

BABACAN: CHP'NİN DİNDARLARA YAPTIKLARI HALA HAFIZALARDA

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan muhafazakar kesimde CHP'ye hala mesafeli bir bakış olup olmadığıyla ilgili gelen soruya ise "Biraz yaşa bağlı. CHP'nin vakti zamanında dindar kesime yaptıkları yaşı ileri kesimde hala olumsuz hafıza taşıyor." cevabını verdi.