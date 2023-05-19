14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri geride kaldı. Partiler, değerlendirme toplantısı yapmaya başladı.

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Essum Aslan, Genel Başkan Ali Babacan'ın da yer aldığı toplantıda yaşadıklarını anlattı.

Sık sık AK Parti'yi eleştiren ve yapıcı bir dil üzerinde olduklarını söyleyen DEVA Partisi üyelerinden İdris Şahin, Essum Aslan'a "Edepsiz" dedi.

Adem Metan'a ses kaydı atan Essum Aslan şu ifadelere yer verdi:

Bugün bizim genel merkez yönetim kurulu toplantımız vardı. Toplantının konusu seçime kadar olan süreç ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili gündemimiz vardı.

Bu gündem başlıklarıyla toplantı başladı. Bunun akabinde seçim işleri başkanı çeşitli bilglier verdi. Bizim adaylarımızın olduğu illerde CHP'ye olan katkımızın 1 milyon 600 bin seçmen olduğuna dair ve buna benzer bazı illerle ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Ben o illerle ilgili farklı bilgilere sahiptim. Bu konularla ilgili 'Bu açıklamalarınız dayanağı var mı, bilgiye dayalı mı' diye sordum. "Siz o bölgeyi daha iyi bilirsiniz" diye yanıt verdi.

"EDEPSİZSİN"

Bildiğim şeyler olduğu için size soruyorum deyince sesini yükselterek, genel başkanın da olduğu ortamda, bir kurulun önünde, bildiğin soruyu soruyorsan "edepsizsin" şeklinde insanlığa aykırı, asla kabul edilemeyecek bir cevap aldım. Bunun üzerine ben de toplantıdan ayrılmak zorunda kaldım. Kendisine söylediği sözlerin insanlık dışı olduğu ve konuşulamayacak olduğunu ifade ettim.

UTANDIĞIM BİR TOPLANTI OLDU

Gerçekten ilk defa içinde olduğum için utandığım bir toplantı, süreç yaşıyorum. Bunu sizinle paylaşmak istedim. Ortak akıl, istişare diyoruz biz. Bizim temel dayanağımız bu.

"AK PARTİ'Yİ ELEŞTİRENLER..."

Bu açıklamayı yapan kişi AK Parti'de sorunumuz ne diye konuşulduğunda; AK Parti'de ortak akıl, istişare yok diye iddia ettiğimiz, buna karşı refleks geliştirdiğimiz bir konuda, bir kurulda kadına sırf herhangi bir bilgiye, veriye dayanmayan konunun sorulması üzerine aldığım cevap bu.