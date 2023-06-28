DEVA Partisi'nde bir üst düzey istifa daha

14 ve 28 Mayıs seçimlerinde tarihi bir hezimet yaşayan 7'li koalisyondaki partilerde üst üste istifa depremleri yaşanmaya devam ediyor. CHP ve İYİ Parti arasında da gerginlik tavan yaparken Meral Akşener düzenlenen kurultayda Kılıçdaroğlu'nu eleştiri yağmuruna tuttu.

CHP İLE İYİ PARTİ ARASINDA BÜYÜK GERGİNLİK

CHP ile yaptığı ortaklıktan pişman olduğunu söyleyen Akşener, "Önce biz bu parti seçime girebilsin diye CHP'den 15 milletvekili istedik. Hayatımın en büyük pişmanlığıdır. 15 milletvekili aldık. Bu bize neye mal oldu? Kuyruk siyasetine mal oldu." ifadelerini kullandı.

KÜÇÜK ORTAKLARDAN BÜYÜK SÖĞÜŞ

7'li koalisyon adına süreçten en karlı çıkanlar Gelecek, Saadet, DEVA ve Demokrat Partisi oldu. Bu partiler en ufak bir oy katkısı olmadan CHP listelerinden tam 38 vekil kopardı. Bununla da yetinmeyen küçük ortaklar, Türk siyaset tarihinin gördüğü en büyük siyasi söğüşüne imza atarak grup kurma kararı aldı.

DEVA'DA ÜST DÜZEY KRİZ

CHP'den 15 vekil sayısı ile CHP'den en çok sandalye koparan DEVA Partisi'nde üst düzey bir kriz patlak verdi. Partinin kurucularından olan İhsan Günaydın, Ali Babacan'ı ve DEVA yönetimini yaylım ateşine tutarak istifa etti.

BABACAN PUSU KÜLTÜRÜNDEN YANA SAF TUTUYOR

Partide lider yönetim zaafiyetinin bulunduğunu ve bu durumun artarak devam ettiğini belirten Günaydın, "İlk yıllardan itibaren partide işlerin iyi gitmediğini bizzat Genel Başkana ifade ettim" dedi, Ali Babacan'ın pusu kültüründen yana saf tuttuğunu söyledi.

DEVA DAĞILIYOR: DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

DEVA'nın dört genel başkan yardımcısının oligarşik bir yapı oluşturmasına isyan eden İhsan Günaydın, "170 bin olan üye sayısı seçim sürecinde alınan kararlar ve seçim mağlubiyeti dolayısıyla yaşanan istifalar 100 binler düzeyine düşmüş ve düşüş devam etmektedir" dedi.

Günaydın, DEVA Partisi'nin milli ve manevi değerlerle çelişen marjinal görüşlere hapsolduğunu vurguladı.