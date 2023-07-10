DEVA Partisi'nde istifa depremi

DEVA Partisi Çanakkale İl Başkanı Berkan Karaca partisinden istifa ettiğini açıkladı.

KURUCU İLKELERDEN UZAKLAŞILDI

Partisi'nin kurucu ilkelerden koptuğunu söyleyen Karaca, "Kuruluş ilkelerini, savunduğu değerleri kendi çıkarları için buruşturup çöpe atan bu zihniyetteki kişilerle aynı çatı altında bulunmamın doğru olmayacağından dolayı istifa ettim." dedi. Genel merkezin taşra teşkilatlarını hiçe sayan Karaca, "Kuruluşunda ortak akıl, istişare hangi görüş olursa olsun dürüst ve yeni nesil siyaset anlayışı iddiasıyla yola çıktığımız partimizde öncelikle genel merkez; çoğu kritik meselelerde teşkilatlarla hiçbir istişare süreci yürütmeden dar bir siyasi kadroyla hareket ederek birçok arar almıştır" dedi.

"EMEKLERİMİZ HEBA EDİLDİ"

Sabah'ın haberine göre, Genel merkezin kendi doğrularını dayattığını ifade eden Karaca, "Sayın Babacan'ın, 'Seçimlere kendi adıyla, şanıyla seçimlere en az 41 ilde kedi başımıza gireceğiz' sözlerine inandık, güvendik. Fakat güvenimiz boşa çıktı ve emeklerimiz heba edildi. Aday adayı olan 1300 teşkilat mensubu ve gönüllüsünün aday adaylığını ana muhalefet partisiyle pazarlık konusu ettiler." ifadelerini kullandı.