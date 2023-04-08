DEVA Partisi'nde 'ortak liste' depremi! Topluca istifa ettiler

Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi'nin seçime CHP listesinden gireceği açıklandı.

Yaşanan bu gelişmeler partiler içerisinde yeni bir tepkiye sebep oldu.

DEVA PARTİSİ SELÇUKLU İLÇE TEŞKİLATI İSTİFA ETTİ

Tepkilerden biri de DEVA Partisi içerisinden geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı'nın seçime logosuz girmeyi kabul etmesi teşkilatta istifaya sebep oldu.

DEVA Partisi'nin Konya'da bulunan Selçuklu İlçe Teşkilatı kendi logoları altında seçime girmeme kararına tepki göstererek istifa etti.

Konuyla ilgili teşkilatın sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: DEVA logomuzun oy pusulasında olmaması bizleri derinden etkilemiştir. Kuruluşundan bu zamana kadar yer aldığımız DEVA partimizin kuruluş temellerine, yapılan söylemlerin uygun olmaması, liyakat ve istişare esasları dikkate alınmaksızın uygulamaya konması ve 3 yıldan beri süregelen tanıtım için gece gündüz çalıştığımız DEVA logomuzun oy pusulasında olmamasından dolayı DEVA partisinden Selçuklu İlçe Teşkilatı olarak istifa ettiğimizi tüm kamuoyuna duyuruyoruz.

"KARDEŞİM BİZİM KENDİMİZE GÜVENİMİZ TAM"

Bu anlaşma üzerine DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın geçmiş söylemleri gündeme geldi.

Babacan, 2022 yılında yaptığı açıklamada seçime kendi logolarıyla gireceklerini defalarca vurguladı.

Ali Babacan yaptığı açıklamalarda "Kardeşim bizim kendimize güvenimiz tam" ifalerini kullanmıştı.