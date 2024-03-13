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DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katıldı

DEVA Partisi İl Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti'ye katılan Emrah Çay'a rozetini, Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın taktı.

AA13 Mart 2024 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
DEVA Partisi'nden istifa etti, AK Parti'ye katıldı
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AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen törende konuşan AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, Çay'ın partilerine katılmasından büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Aydın Ayaydın ise daha güçlü bir Muğla için el ele vereceklerini kaydetti.

Muğla'da her geçen gün kendilerine olan ilginin arttığını belirten Ayaydın, "Artık hizmetsizlikten bunalan Muğlalılar gerçek çözümün bir parçası olmak istiyor. Emrah Çay kardeşimize hoş geldin derken tüm Muğlalıları 31 Mart'ta bize destek vermeye, projelerimize ve Muğla'ya sahip çıkmaya davet ediyorum." dedi.

Çay ise Ayaydın'ın kente dair projeleriyle bilgisiyle ve tecrübesiyle yepyeni bir döneme öncülük edeceğine olan inancının tam olduğunu söyledi.

Ayaydın'ın güçlü liderlik ve projeleriyle şehri daha ileriye taşıyacağına inandığına işaret eden Çay, "Hocamızın şehrimiz için önemli adımları atacağına inanıyorum. Şehrimizin her kesimini kucaklayacak, adaletli ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla daha yaşanabilir bir kent vizyonu için bu harekete katılıyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çay'ın rozetini Ayaydın taktı.

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