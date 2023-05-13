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DEVA'da toplu istifa! AK Parti'ye geçtiler

Denizli'de, DEVA Partisi Çivril İlçe Başkanı Murat Orhanlar ve 11 yönetim kurulu üyesi partilerinden istifa edip AK Parti'ye üye oldu.

AA13 Mayıs 2023 Cumartesi 16:26 - Güncelleme:
DEVA'da toplu istifa! AK Parti'ye geçtiler
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Murat Orhanlar ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifaları sonrası AK Parti Çivril İlçe Başkanlığına gelerek üyelik işlemlerini başlattı.

AK Parti Çivril İlçe Başkanı Halil Ertuğrul tarafından karşılanan Orhanlar, yaptığı açıklamada, Millet İttifakı'nın HDP ile gizli ittifak yaptığını düşündüklerini, bu nedenle yönetim kurulu olarak partilerinden istifa ettiklerini söyledi.

Orhanlar, şunları kaydetti:

"Bizi sırtımızdan vuranlarla CHP'nin ittifak yapmasını kabul edemiyorum. Onun için 14 Mayıs seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu görüyorum. Bugün itibariyle de AK Parti'ye üye oluyorum. 11 kişilik yönetimimi feshettim. Yönetim olarak Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğiz."

Ertuğrul da Orhanlar'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, "Orhanlar AK Parti ailemize hoş geldi, sefa geldi. İnşallah bugünden sonra birlik ve beraberlik içerisinde çalışmayı hedefliyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından Ertuğrul, Orhanlar'a AK Parti rozeti taktı.

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