DEVA'dan İmamoğlu ve Yavaş çıkışı: Kesinlikle kabul etmezdik

Seçimlerde alınan mağlubiyetin ardından darmadağın olan 6'lı masanın ortaklarından çarpıcı itiraflar gelmeye devam ediyor. Seçim sürecinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olarak tanıtılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile ilgili, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan çarpıcı açıklamalar geldi. Yeneroğlu, katıldığı bir canlı yayında yaptığı konuşmada, seçimlerin kazanılması halinde, İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabul etmeyeceklerini itiraf etti.

14 Mayıs seçimleri sürecinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu veya ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini söylemiş, istediği alamayınca da masadan kalkmıştı. Daha sonra ise koalisyon masası ortakları ile bir anlaşma yaparak İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı ilan edip seçim sürecine girilmişti.

Seçimlerin muhalefet açısından hezimetle sonuçlanmasının ardından, seçim sürecinde yaşananlar tek tek gün yüzüne çıkmaya başladı. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı adaylığına ilişkin çarpıcı bir itiraf geldi.

"BİZ BUNU KABULLENMEDİK"

Belediye Başkanlarının Cumhurbaşkanı Adayı yapılması teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğunu söyleyen Yeneroğlu, "Bununla ilgili anayasa hukukçuları ile görüştük ve bir değerlenirme notu hazırladık. Biz bu sanki olabilirmiş gibi bir yaklaşım içerisine giremeyiz. Biz bunu kabullenmedik." dedi.

"SON MADDEDE CUMHURBAŞKANININ TAKDİRİNE BIRAKILIYOR"

Koalisyon masasının imzaladığı 12 maddelik mutabakat metnini hatırlatan Yeneroğlu, "O metnin her bir maddesinin bir mantığı var. Dikkat ederseniz Belediye Başkanları ile ilgili mesele, Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı meselesinin izah edildiği cümlenin içerisinde geçmiyor. Son madde olarak geçiyor ve son maddede Cumhurbaşkanının takdirine bırakılıyor." ifadelerini kullandı.

"KESİNLİKLE KABUL ETMEZDİK"

Seçimin kazanılması halinde İmamoğlu ve Yavaş'ı Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak kabul etmeyeceklerini açıkça dile getiren Yeneroğlu şunları kaydetti:

"Mutabakatımız bu şekildeydi. Başka şekilde biz bunu Anayasaya aykırı bulurduk ve DEVA Partisi olarak kesinlikle kabul etmezdik."