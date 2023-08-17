DEVA'dan İmamoğlu'na tepki: Net bir duruşu yok

CHP'de seçimlerde alınan hezimetin ardından başlayan 'değişim' tartışmalarının fitilini ateşleyen ve Zoom üzerinden Kılıçdaroğlu'na darbe planlayan İmamoğlu sonunda geri adım attı. Haliç Kongre Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyen İmamoğlu, "Kendimi İstanbul ile mühürlü kabul ediyorum" diyerek İBB adaylığına talip olduğu sinyalini verdi.



DEVA PARTİLİ ŞAHİN: KAFASI KARIŞIK NET BİR DURUŞU YOK



DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' isyanı başlatan ve daha sonra "çark" eden İmamoğlu'nu hedef aldı. "İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük." diyen Şahin, "Adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi" dedi.

"ADAYLIĞA PARTİSİNİN YETKİLİ ORGANLARI KARAR VERİR"

Şahin, TV100 canlı yayınında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sayın İmamoğlu'nun yapmış olduğu basın toplantısında kafasının karışık olduğunu gördük. İşin açıkçası henüz net bir duruş tabi ki ifade edemedi, doğaldır. Şu an itibarıyla mevcut belediye başkanı. Aday olup olmayacağına partisinin yetkili organları karar verir. Henüz bu karar açıklanmadan kendisinin yapmış olduğu değerlendirmeler üzerinden bizim bir duruş sergilememiz DEVA Partisi açısından yanlış olur. Tabi ki 4 yılı aşkın süredir İstanbul'a belediye başkanlığı yapıyor. İmamoğlu, adaylık konusunda netlik ortaya koyması gerekiyorsa bunu açık şekilde ifade edebilirdi."