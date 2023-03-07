Devin ne demek? sorusunun cevabı, Aile dizisindeki karakterin adı nedeniyle sorgulanıyor. Devin isminin 2 ayrı anlamı olmakla birlikte, hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir. Peki Devin ne demek? Devin ismi Türkçe mi? İşte Devin isminin anlamı ve kökeni

DEVİN NE DEMEK?



Devin genel olarak hareketli ve gayretli kişileri temsil eden bir ifadedir. İsim olarak son zamanlarda çok tercih edilen bir isim olan Devin, diğer dillerde de kullanılan bir kelimedir.

DEVİN İSMİNİN ANLAMI

Devin ismi; Hareket, kımıldanış anlamına gelmektedir. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir.

Devin isminin 2 ayrı anlamı vardır. Devin; Hareket, kımıldanış, Çaba ve gayret anlamına gelir.

Devinmek eylemi, devinme eyleminin kökenidir.

Örnek: "Yürür, devinimi saptarsınız" cümlesinde hareket anlamında kullanılmıştır.

Durağan, durmakta olan bir noktaya göre yer değiştirmekte olan nesnenin yaptığı eylem.

"Fizik, Yerin devinimini saptar"

DEVİN İSMİ TÜRKÇE Mİ?



Devin ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir isimdir. Devin ismine yurtdışında da rastlamak mümkündür. Çünkü Devin ismi aynı zamanda İrlanda kökenli olup "şair" anlamına gelen hem erkek hem de kız ismidir.

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre ise "Devin; Birçok kökene sahip, unisex olarak kullanılan İngilizce bir addır"