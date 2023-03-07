İSTANBUL 15°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2023 Salı / 15 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,9181
  • EURO
    20,1394
  • ALTIN
    1113.39
  • BIST100
    5394.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devin ne demek? Devin ismi Türkçe mi? İşte Devin isminin anlamı
Güncel

Devin ne demek? Devin ismi Türkçe mi? İşte Devin isminin anlamı

Devin isminin anlamı, Aile dizisinde Serenay Sarıkaya'nın canlandırdığı karakter dolayısıyla merak edildi. Devin ismi hem kız hem de erkek için kullanılmaktadır. Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde adı geçen Devin ne demek? Devin ismi Türkçe mi? İşte Devin isminin anlamı

7 Mart 2023 Salı 17:41 - Güncelleme:
Devin ne demek? Devin ismi Türkçe mi? İşte Devin isminin anlamı
ABONE OL

Devin ne demek? sorusunun cevabı, Aile dizisindeki karakterin adı nedeniyle sorgulanıyor. Devin isminin 2 ayrı anlamı olmakla birlikte, hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir. Peki Devin ne demek? Devin ismi Türkçe mi? İşte Devin isminin anlamı ve kökeni

DEVİN NE DEMEK?

Devin genel olarak hareketli ve gayretli kişileri temsil eden bir ifadedir. İsim olarak son zamanlarda çok tercih edilen bir isim olan Devin, diğer dillerde de kullanılan bir kelimedir.

DEVİN İSMİNİN ANLAMI

Devin ismi; Hareket, kımıldanış anlamına gelmektedir. Hem kız çocuklarına hem erkek çocuklarına verilebilen bir isimdir.

Devin isminin 2 ayrı anlamı vardır. Devin; Hareket, kımıldanış, Çaba ve gayret anlamına gelir.

Devinmek eylemi, devinme eyleminin kökenidir.

Örnek: "Yürür, devinimi saptarsınız" cümlesinde hareket anlamında kullanılmıştır.

Durağan, durmakta olan bir noktaya göre yer değiştirmekte olan nesnenin yaptığı eylem.

"Fizik, Yerin devinimini saptar"

DEVİN İSMİ TÜRKÇE Mİ?

Devin ismi Türk Dil Kurumu'nun Kişi Adları Sözlüğü'nde yer alan Türkçe kökenli bir isimdir. Devin ismine yurtdışında da rastlamak mümkündür. Çünkü Devin ismi aynı zamanda İrlanda kökenli olup "şair" anlamına gelen hem erkek hem de kız ismidir.

Wikipedia'da yer alan bilgilere göre ise "Devin; Birçok kökene sahip, unisex olarak kullanılan İngilizce bir addır"

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.