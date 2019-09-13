Devlet anaların yanında

Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını İstanbul’da Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisinde kıldı. Erdoğan, namaz çıkışında soruları cevapladı. Erdoğan, Diyarbakır’daki terör saldırısına ilişkin bir soru üzerine, şunları söyledi: “Hemen İçişleri Bakanımı oraya gönderdik, aynı zamanda genel başkan yardımcımı oraya gönderdim. Valimizden anbean bilgileri aldığım gibi şehit aileleriyle dördüyle birebir aynı zamanda görüşme fırsatım oldu. Fakat onların tevekkülü, onların bütün bunlar karşısında ‘Zaten biz yıllardır aşiret olarak çok şehit verdik. Bunlar bizi yıldırmayacak’ diyor.” Erdoğan, “Ne olursa olsun bu mücadelemizi yılmadan devam ettireceğiz. Sonunda inanıyorum ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bu işten galip çıkacaktır. Şu anda da orada gerek HDP İlçe başkanı gerekse belediye fen işleri, şimdilik ilk etapta bunlar alındı ve daha başkaların da bu süreç içerisinde alınıyor, alınacak diye düşünüyorum” diye konuştu.

‘AĞLARSA ANAM AĞLAR’

Başkan Erdoğan, Diyarbakır’da çocuklarını terör örgütünden kurtarmak için nöbet tutan annelerin hatırlatılması üzerine şunları söyledi: “Bu annelerin duruşu sıradan bir olay değil. Tabii burada canı yanan anneler. Yani evlat acısı nedir, bunu anneler gayet iyi bilir. ‘Ağlarsa anam ağlar’ diyor ya. Şimdi bu iş adeta serbest bırakılmış olsa burada öyle 28 aile filan değil, belki binler oraya akacak ama tabii bir yerde de bir korku olayı da var. Tüm bunlara bunlara rağmen sivil toplum kuruluşları vesaire, bunlar da artık Diyarbakır’a gelmeye başladılar. Bu daha da artacak.” Diyarbakır annelerine, “Bir defa biz devlet olarak yanınızdayız. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bu süreci biz de takip ediyoruz” diye seslenen Erdoğan, şöyle konuştu: “Burada PKK, siyasi uzantısı HDP, bunlar yapacakları bir şey varsa bunu yaparlar. Bu işi adeta Meclise taşımak suretiyle kendilerini meşrulaştırma gayretine kusura bakmasınlar, biz prim vermeyiz. Onlardan gelecek bir tehditle bunu yapmamıza gerek, zaten biz yapılacak olanı yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Gabar’da, Tendürek’te, Bestler Dereler’de yapıyoruz. Bu süreci devam ettiriyoruz ve bunu devam ettirirken de bütün o terör örgütünün, PKK’nın yıkmış olduğu binaları yeniden inşa ettik.

ÖRGÜT KÜRTLERE EZA ve CEFA VERDİ

Devlet burada varlığını sürdürüyor ama bunlar bugüne kadar hiçbir zaman Kürtlerin savunucusu havasına giren bu terör örgütü tam aksine oradaki Kürt vatandaşlarımı, kardeşlerimi her türlü eza, cefanın içerisine sokuyor. Onları orada süründürürken kendi evlatlarını, yakınları en lüks yerlerde eğlendirdiler, yaşam sağladılar... Bu arada da peyderpey sayı artıyor, daha da artacak diye düşünüyorum.”