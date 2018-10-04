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Devlet Bahçeli: Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız

Devlet Bahçeli: Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz

  • star.com.tr
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından Batman'da şehit olan askerlerimiz için açıklama yaptı
 
Açıklamada: Onların isimlerini bugüne kadar hiç duymamıştık! Nerede doğup nerede görev yaptıklarını da bilmiyorduk! Allah şahit, hepsinin kahraman olduğundan eminiz. Onlar ki, Batman’da şehit düştüler; vatan nöbetine millet hizmetine, beka mücadelesine kanlarıyla imza attılar. İzmir’den Antalya’ya, Eskişehir’den Ankara’ya, Amasya’dan Samsun’a, Balıkesir’den yurdun dört bir köşesine al bayrak olduk tabutlara sarıldık, ağıt olduk semalarda yankılandık, milli ant olduk hainlerin tepesine ateş olup düşeceğimiz günlere odaklandık. Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus, Uzman Çavuş Süleyman Aydın, Uzman Çavuş Özgürcan İnce, Uzman Çavuş Okan Dinçer, Uzman Çavuş Neşet Gök, Uzman Çavuş Uğur Göksu, Uzman Çavuş Ali Hekim bugün şehit düşüp milli gönüllerde yükseldiler! Onlar kahramandı, onlar korkusuzdu, onlar vatan sevdalısı, millet aşıklarıydı. Şimdi Peygamberlere komşu oldular, tartışmasız uçmağa vardılar. Tereddütsüz en yüce makama ulaştılar. Tertemiz kanlarıyla arşın çatısına mühür vurdular. Pusu kuran leşler, bomba tuzaklayan cesetler, kurşun atan hain teröristler bilsinler ki elbette hesap mahşere kalmayacak, bu dünyada görülecektir. Döktüğünüz şehit kanlarında boğulacaksınız, devirdiğiniz umutların altında inim inim inleyeceksiniz. Gök girsin kızıl çıksın ki, katiller doğdukları güne lanet edecekler! Cehaletin ve ihanetin çirkin harabelerini bir bir yıkacağız, yerine kutlu ve sağlam milli bir abide, bekamızın ebedi bir anıtını dikeceğiz. Milli birlik ruhu, milli dayanışma ve kenetlenme azmi bütün tahrip ve teşvişi, bütün çukur ve çürük tahriki yerle yeksan edecektir. Başaracağız, melaneti yeneceğiz, gereğini milletçe yapacağız, kaldı ki yapmak zorundayız. İhanet iman duvarını aşamayacak. Canilik cesaret sınırını geçemeyecek. Türkiye’yi kafeslemeye, kanadını kolunu kırmaya, istiklal ve istikbaline kast etmeye ne alçak terör örgütlerinin, ne de arkalarındaki küresel müstevli çevrelerin takati yetmeyecek, nefesleri yetişmeyecektir. Kahraman şehitlerimizin şehadetleri makbul ve mübarek olsun. Aziz ruhları şad ve Rabbim’in rahmetiyle mükâfatlansın. Yaralı kardeşlerimiz şifa bulsun; hepimizin, vicdanı kurumamış herkesin, büyük Türk milletinin, muhterem ailelerinin ve silah arkadaşlarının başı sağolsun." ifadelerini kullandı

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