Devlet Bahçeli hibe etmişti... Külliyenin temeli atıldı

İlçe merkezindeki Bala Mahallesi Dedebağ mevkisinde 5788,91 metrekarelik arsadaki temel atma töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Horasan Erenleri Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, konuşmasında, arsa bağışında bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli'ye teşekkür ederek, inşaatına başlanılan külliyenin Alevi-Bektaşi dünyasında önemli bir boşluğu dolduracağını belirtti.

Şahin, bir yıl içinde inşaatı tamamlanması hedeflenen külliyede, yılın her günü hizmet sunulacağını kaydetti.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da Bahçeli'nin, Hacıbektaş ilçesinde cemevi yapılması amacıyla 12 yıl önce satın aldığı arsayı bağışlarken, yapılacak külliyenin isminin de belirlendiğini anlattı.

Alevi dedelerince külliyeye "Devlet Bahçeli" adının verilmesi teklifinin Bahçeli tarafından reddedildiğini aktaran Yıldırım, şöyle devam etti:

"Genel başkanımız 'yok' dedi. 'Adı Horasan Erenleri olacak. Buna siyaseti karıştırmayın. Bu, siyaset üstü bir hadisedir. Ben sizden oy istemiyorum, partime gönül verin veya oy verin diye de ben size bu arsayı vermiyorum. Benim bir isteğim vardır, o da Türkiye bütünlüğünün içinde kalın' dedi. Allah nasip ederse aşk ile şevk ile niyet hayır, akıbet hayır düsturu ile el ele verdik, bu projeyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bu projeyle ilgili burada da ilan edeyim ki bizim bu projenin yapımında hiçbir kişi ve kuruluşlardan bağış kabul etme gibi bir prensibimiz yok. Hiç kimseden bir kuruş para istemiyoruz. Kendi öz kaynaklarımızla kendi gücümüzle kendi imkanlarımızla çok ciddi bir maliyeti olan bu projeyi Allah nasip ederse en kısa zamanda açılmaya hazır edecek şekilde gayret edeceğiz."

PROJE İÇERDİĞİ TEMALARLA DİKKATİ ÇEKİYOR

Projede uygulanacak temaların özel anlamları olduğunu ifade eden Yıldırım, "Dört kapıyı temsilen dört kapısı vardır. Hoca Ahmed Yesevi'den Hacı Bektaş Veli'ye kadar gelen bir gelenektir. Bunlar, şeriat, tarikat, hakikat, marifettir. Bu cemevinde 40 makam vardır. Cemevinin üstünde teslim taşı örnek alınmıştır, on iki köşelidir. Ayrıca, kırlangıç motifi vardır. Her bir köşesi bir noktaya işaret eden bir cemevidir. Uluslararası bir sempozyumun düzenleneceği bir eserdir." diye konuştu.

İnsanların, bir taraftan Şii siyasetine bir taraftan da Ali'siz Aleviliğe yönlendirilmeye çalışıldığını dile getiren Yıldırım, Türkiye'nin hiçbir vatandaşından vazgeçmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'yi parçalamak isteyenlere karşı mücadele edildiğini söyleyen Yıldırım, "Bunlara müsaade etmemek üzere, temel prensip olarak herkesi kucaklayan bir siyaset gelişmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın kurduğu Alevi ve Bektaşi Başkanlığı da bu maksatla yapılmaktadır. Cami de bizim cemevi de bizim. Alevi de bizim Sünni de bizim. Biz hep beraber Horasan'dan çıkmış gelmişiz. Horasan erenleri bize bu coğrafyayı yurt yapmış. Hünkarı ziyarete gittiyseniz hünkarın ayak ucunda yatan on iki tane kabir vardır. Orada Horasan erenleri yazar. İşte burada da aynı şey yazacaktır." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Filiz Kılıç ise Hacı Bektaş Veli irfanının asırlardır insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ettiğini söyledi.

Türklerin, Anadolu'daki bin yıllık varlığını hala hazmedemeyenlerin olduğunu ve milletin arasına ayrılık tohumları ekmeye çalışıldığını ifade eden Kılıç, şöyle konuştu:

"Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirme yönünde attığımız en küçük bir adımı bile tahammül edemeyenlerin aslında neyi amaçladıklarını, sufleyi nereden aldıklarını gayet iyi biliyoruz. Özellikle kimi Avrupa devletlerinin ülkemizdeki her kesim gibi Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız üzerinde oynamaya çalıştıkları kirli oyunu sizlerin de gördüğüne yürekten inanıyorum. Alevi Bektaşiliği İslam'dan kopartmaya çalışarak atılan ilk adımın devamı insanlarımızı birbirine düşman etmek olacaktır. Şunu iyi bilin ki buna asla müsaade etmeyeceğiz."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur ise Hacı Bektaş Veli'nin, dünyanın dört bir yanına yayılan ilim ve irfan yolunun iman, tövbe, tevazu ve edeple insanların yolunu aydınlatmaya devam edeceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevini'nin kurulduğunu hatırlatan Uygur, "Bu atılımımızın Anadolu'daki Alevi-Bektaşi ocakları ile bu ocaklardaki mürşitler ve canlar tarafından sevinçle karşılandığını gördük. Sevgili Peygamberimizin, 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır.' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak bizi ayrıştırmaya çalışanlara inat birlik ve beraberliğimizi muhabbet ve sevgiyle Türkiye Yüzyılı'nda da yeni atılımlarla sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Uygur, inşa edilecek külliyenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Programda, Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ile Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı da konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurban kesilip dua edildi.

Katılımcılar kurulan platformda butona basarak, yaklaşık 60 kişinin konaklayabileceği misafirhane, kütüphane, çok amaçlı salonlar, yemekhane gibi birimlerin bulunacağı külliyenin temelini attı.

TÖRENE, CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI METİN TARHAN DA KATILDI

Bu arada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Horasan Erenleri Federasyonu'na hibe ettiği arsaya yapılacak cemevinin temel atma törenine, 31 Mart 2024'teki yerel seçim öncesi siyasi kaygı düşüncesi oluşmaması için katılmadığı belirtildi.

Bahçeli, 2011'deki seçim çalışmaları kapsamında Bursa'nın Yenişehir ilçesine bağlı Koyunhisar köyünü ziyareti sırasında yapımı süren köyün camisine destek sözü vermiş, seçimden sonra bağışta bulunmuştu.