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Devlet Bahçeli İstanbul'da konuşuyor

MHP Lideri Bahçeli, İstanbul'da muhtarlara hitap ediyor

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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "ABD'nin S-400 üzerinden Türkiye'yi ablukaya alma çabası, dostane ve iyi niyetli bir tavır değildir."

MHP Lideri Bahçeli: Türkiye köşeye sıkıştırılmak isteniyor. Türkiye tam bağımsız bir ülkedir, bu konuda kuşku ve tereddüdü olan varsa ya cahil ya da işbirlikçidir. Kimden ne silah alacağımıza biz karar veririz. Biz sömürge değiliz.

MHP Lideri Bahçeli: ABD, Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynamaktadır. Türkiye bu mektubu buruşturup gerisin geri göndermelidir.

MHP Lideri Bahçeli: NATO, ABD'nin oyuncağı ve küresel oyuncağı ise Türkiye, NATO üyeliği başta olmak üzere tek taraflı işleyen uluslararası nitelikli tüm oluşumlarla diyaloğunu kesmelidir. Onların yaptırımları varsa bizim de olacaktır.

MHP Lideri Bahçeli: Hiç kimseyi hor görmüyor, dışlamıyoruz. 23 Haziran'da umudun, huzurun, cumhurun yanında duracağız. İstanbul ehline emanet edilmezse bin yıllık kardeşliğimiz zarar görecektir.

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