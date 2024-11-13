Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı olağan toplantısı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında yapıldı. Başkan Zeyrek'in yaptığı açılış konuşması sonrasında gruplar tarafından meclis gündemine sunulan önergeler okundu.

Meclis gündemine verilen Salihli Devlet Bahçeli Kent Meydanı isminin Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirilmesi önerisine MHP Grup Başkanvekili Mehmet Palabıyık ve AK Parti Grup Başkanvekili Berk Mersinli tepki gösterdi önerinin gündeme alınmasının kabul edilmesi halinde meclisi terk edeceklerini ifade ettiler.

MHP Grup Başkanı Mehmet Palabıyık, "Hangi partili olursa olsun terörle ilişkili bir belediye başkanına kayyum atanması kadar doğal bir şey olamaz. Devletimizin teröre karşı koyduğu tavrın yanındayız. Her zaman olduğu gibi Ulu Önderimiz Başbuğumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ardına sığınarak, siyasi oyunların birisini daha görmekteyiz bugün. Türk Dünyası'nın lideri Sayın Devlet Bahçeli beyin ismi meydandan kaldırılırken, Atatürk ile karşı karşıya getirilmesini siyasi bir terbiyeden yoksun bir hareket olarak görüyor ve şiddetle bu hareketi kabul etmiyoruz. Acaba bu isim değişikliği Sayın Genel Başkanınız Özgür Özel beyin bilgisi dahilinde midir ? Ayrıca rahmetli Bülent Ecevit ile Süleyman Demirel'in isimlerini geçmiş dönemde yine Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar olduğu bu meclis oy birliği ile kabul ederek bu isimleri vermişti. Şu anda siz bu maddeyi gündeme alıp oylamak düşüncesindeyseniz biz kararı kabul etmiyoruz ve grup kararımız neticesinde de bu meclisi terk etmek zorunda kalırız" dedi.

AK Parti Grup Başkanı Berk Mersinli de söz alarak, verilen kararın çok yanlış bir karar olacağını belirterek, bu tavırdan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti.

Önerinin, gündeme alınmasının kabul edilmesi üzerine MHP ve AK Parti Grubu meclisi terk etti.

Yapılan oylama sonrasında gündeme alınan Salihli Belediyesinin Devlet Bahçeli Kent Meydanı ismini Atatürk Kent Meydanı olarak değiştirme talebi oylamaya sunuldu. Gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

MANİSA'DA MECLİS TOPLANTISI SONRASI MHP VE CHP'LİLER ARASINDA ARBEDE

Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının ardından dışarıda bekleyen MHP ve CHP'li grup arasında arbede yaşandı. Karşılıklı sloganlarla başlayan olaylar yumruklaşmaya döndü. Olaylara polis ve zabıta ekipleri müdahale ederek, iki grubu bir süre sonra yatıştırdı.