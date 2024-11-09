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Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde dolaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobiliyle Ankara'yı turladı. O anlar MHP'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılırken klipte kullanılan şarkı dikkat çekti.

IHA9 Kasım 2024 Cumartesi 18:35 - Güncelleme:
Devlet Bahçeli klasik otomobiliyle Ankara caddelerinde dolaştı
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MHP lideri Devlet Bahçeli, klasik otomobil tutkusu ile tanınıyor. Garajında çok sayıda klasik otomobili var. Onlardan biri olan 06 MHP 009 plakalı otomobilin başına geçen Bahçeli, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında olduğu bilinen "Fikrimin İnce Gülü" parçası ile Ankara sokaklarında tur attı.

Milliyetçi Hareket Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, o anlara ilişkin, "Genel Başkanımız, Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" ifadesi kullanıldı.

Öte yandan MHP lideri Bahçeli'nin kullandığı otomobilin kontağındaki Osmanlı tuğrası ise dikkat çekti.

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