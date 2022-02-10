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Devlet Bahçeli talimatı verdi! İlk kandil Rize'den gönderildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun aydınlanması için her il teşkilatına talimat vermesi üzerine ilk kandil Rize'den CHP Genel Merkezi'ne doğru yola çıktı.

IHA10 Şubat 2022 Perşembe 18:16 - Güncelleme: 10 Şubat 2022 Perşembe 18:16
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan 31 Aralık'ta imzaladığı zamları geri çekinceye kadar ben, bugünden itibaren gelecek hiçbir elektrik faturamı ödemeyeceğim" ifadeleri üzerine "Bu kapsamda, her il teşkilatımızın Kılıçdaroğlu'na bir kandil göndererek aydınlanmasına yardımcı olmasını bekliyor, bu talimatımı paylaşıyorum. Nasıl olsa Kandil'e yabancı değildir, nasıl olsa Kandil'in köhne ışığıyla yolunu bulmaya çalıştığını görmeyen de kalmamıştır" şeklinde tweet attı.

Bahçeli'nin tweeti üzerine harekete geçen MHP Rize İl Başkanlığı, CHP Genel Merkezi'ne Kemal Kılıçdaroğlu adına kargo yolu ile kandil gönderdi. Bahçeli'nin talimatını yerine getirdiklerini dile getiren MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan "Genel Başkanımız Dr. Devlet Bahçeli'nin az önce yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlun'a kandil gönderilmesi talimatını aldık. Bunu kendimize bir emir olarak görüyoruz. Emredersiniz Sayın Genel Başkanım. İlk kandili de Cumhurbaşkanımızın kenti Rize'den gitmesini MHP İl Teşkilatı olarak istedik. Genel Başkanımızın emrin yerine getirdik. Kandilimizi de CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'na iadeli taahhütlü olarak gönderdik" ifadelerini kullandı.

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