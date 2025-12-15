İSTANBUL 12°C / 4°C
Devlet Bahçeli: Türk dili, milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluktur

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Türkçeyi yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır' dedi.

15 Aralık 2025 Pazartesi 16:39
Devlet Bahçeli: Türk dili, milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluktur
ABONE OL

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü"ne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Dünya Türk Dili Ailesi Günü'nün, kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihsel yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gün olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Türk dili, millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur." ifadelerini kullandı.

Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyasının, birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıttığına işaret eden Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bu itibarla, Türkçenin tarihsel derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek, onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle, Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor, Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum."

Popüler Haberler
