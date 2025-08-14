İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye özel çiçek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne özel bir çiçek aranjmanı gönderdi. Aranjmandaki 24 adet mavi gül ve mavi orkidenin, hem AK Parti'nin kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil ettiği öğrenildi.

14 Ağustos 2025 Perşembe 13:46
Devlet Bahçeli'den AK Parti'ye özel çiçek
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne özel bir çiçek aranjmanı gönderdi.

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin programa gönderdiği anlamlı çiçek; Türkiye'nin teminatı, milletimizin güvencesi olan bu kutlu ittifakın zarif bir nişanesidir.

Bu özel aranjmanda;

24 adet mavi gül ve mavi orkideler, hem kuruluş gününü hem de Türk'ün rengini temsil etmektedir.

AK Parti'nin renkleri, birlik ve dayanışmayı yansıtarak aranjmana dâhil edilmiştir.

1071 adet kırmızı gül, Malazgirt Zaferi'nin destanını simgelemektedir.

Kazablanka lilyumlar, açtığında gökyüzünü gösterdiği için Esma-ül Hüsna'yı hatırlatmaktadır.

Aranjmanın üst kısmındaki kırmızı ve beyaz renkler, ay yıldızlı al bayrağımızı ifade etmektedir.

Tüm bu renkler, kardeşlik hukukunun ve milli iradenin bütünleşmiş hâlini ortaya koymaktadır.

Cumhur İttifakı; Türk milletinin varlık ve birlik remzi, istiklal ve istikbal azmidir.

