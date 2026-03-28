MHP Lideri Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 23. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından satırbaşları:

Türkiye, bölgedeki gelişmeleri takip ediyor. Bir barış ortamı için çaba sarf ediyor. Temennimiz kısa zamanda silahların susması.

Her şeyden önce bir rejim değişikliği olacaksa, bu rejim değişikliği İsrail'den başlamalı. İsrail'in karanlık emelleri son bulmalı.

ABD Başkanı çok konuşuyor, farklı şeyler söylüyor. Toplumun barışa olan güveni sarsılacak.

(İzzet Ulvi Yönter'in istifası) "Kendisinin partimize çok değerli çalışmaları olmuştur. İzzet bey önümüzdeki günlerde akademik kariyer çalışmaları için bir müsaade istemişlerdir. İstifa küskünlüğe dayalı değildir.