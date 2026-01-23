İSTANBUL 13°C / 7°C
Devlet büyüklerine hakaret soruşturması! Muğla'da gözaltına alındılar

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Sakaraltı-Sakarüstü' adlı sosyal medya hesabına yönelik devlet büyüklerine hakaret suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında yürütülen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler Muğla Adliyesine sevk edildi.

AA23 Ocak 2026 Cuma 10:06 - Güncelleme:
Devlet büyüklerine hakaret soruşturması! Muğla'da gözaltına alındılar
Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bu kapsamda, 8 şüpheli adliyeye sevk edilirken, bir şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

- OLAY

Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde gözaltına alınmıştı.

Soruşturma kapsamında, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

