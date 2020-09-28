Devlet desteği ile kendi işinin patronu oldu: 40 kişi istihdam ediyor

DHA 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:37 - Güncelleme: 28 Eylül 2020 Pazartesi 09:37

Bitlis’in Rahva mevkisindeki OSB’de bulunan kapı üretim fabrikası, devletin arsa desteğiyle 1500 metrekare alan üzerine kuruldu. Fabrikada ev içi oda kapıları ürettiklerini anlatan işletme sahibi Harun Sıpor, son model teknolojiyle birinci kalite malzemeler kullandıklarını anlattı. Amaçlarının, daha kaliteli imalat yapabilmek olduğunu belirten Sıpor, "İstihdama da katkı sağladık. Fabrikamızda 40 kişi çalışıyor. Hem iç pazarda hem de dış pazarda büyüyen bir firma olmak istiyoruz. Türkiye bölge illerimiz Hakkari, Iğdır ve Şırnak olmak üzere buralardan ise Irak, Duhok, Erbil ve Azerbaycan’a kapı ihraç ediyoruz. Devletin verdiği teşvik ile bu yıl OSB’de üretim alanımızı oluşturduk. Tamamen son teknoloji makineler ile çalışıyoruz. Amacımız daha kaliteli ve daha düzgün imalat yapabilmek" diye konuştu.

İlerleyen süreçte hem üretim alanını hem de istihdam alanını daha da genişletmek istediklerini vurgulayan Sıpor, "Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sadece Diyarbakır’da bu şekilde imalat yapan bir fabrika var. Bizim de amacımız ilerleyen zamanda üretim ağımızı genişletmek ve buna dayalı olarak istihdamı daha fazla sağlamaktır. Sadece bölge illeri ve komşu ülkeler değil Türkiye’nin hemen hemen yer iline ve diğer ülkelere de ihracat yapmak istiyoruz. Bu nedenle devlet tarafından verilen teşvikler çok önemlidir" dedi.