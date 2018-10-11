Son Dakika Haberleri 11

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Devlet desteği ile kurduğu çiftlikte keçi sütü üretiyor

Muş'ta girişimci Menderes Özüpak, aldığı devlet desteği ile kurduğu çiftlikte Halep keçilerinden süt üretimi yapıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Muş'ta, girişimci Menderes Özüpak, hazırladığı keçi çiftliği projesiyle Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) başvurdu.
 
Projesi kabul edilen Özüpak'a yüzde 65'i hibe olmak üzere bir milyon 470 bin lira destek sağlandı.
 
Aldığı destek ile Sungu beldesi Bahçelievler Mahallesi'nde 7 bin metrekarelik alanda çiftlik kuran Özüpak, Hatay ve Adana'dan getirdiği damızlıklarla Halep keçisi yetiştirmeye başladı.
 
Kısa zamanda 220 hayvanlık sürü oluşturan Özüpak, keçilerden sağdığı süt ile elde ettiği peynir ve tereyağını otelinde müşterilerine sunuyor.
 
Özüpak, gazetecilere yaptığı açıklamada, çiftliğin arsası hariç 2 milyon 261 bin 972 liraya mal olduğunu söyledi.
 
Halep keçilerinin süt veriminin yüksek olduğunu belirten Özüpak, "Yerli ırka göre iki kat süt elde ediyoruz. Şu anda 220 keçimiz var ve 3 kişi çalışıyor. Önümüzdeki dönemde kapasiteyi artırmayı düşünüyoruz. Çiftliğimiz buna müsait." dedi.
 
TKDK İl Koordinatörü Beytullah Uygur ise Özüpak'a başvurusu üzerine 500 hayvan kapasiteli çiftlik kurması için destek sağlandığını bildirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

Darbecilerin yeni katliam görüntüleri ortaya çıktı

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

İşte geleceğin yıldızı 60 futbolcu! Listede iki Türk futbolcu da var

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA