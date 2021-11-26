Devlet desteğiyle hayallerine ulaştı, kadınlarda da ekmek kapısı açtı

AA 26 Kasım 2021 Cuma 13:18 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 13:18

Çeltikçi ilçesi Konak Mahallesi'nde ikamet eden Şengül Ayaz, aile bütçesine katkı sağlamak ve bölgedeki kadınlara istihdam oluşturmak amacıyla eskiden kavun-karpuz ektiği tarlasını değerlendirmek istedi.

Eşinin ve işletme okuyan genç oğlunun da desteğiyle 6,5 dönüm arazisine çiçek serası kurmaya karar veren Ayaz, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün Halk Eğitim Merkezi'nde açtığı kursu da bitirdi.

Aldığı sertifikayla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Burdur İl Koordinatörlüğüne başvuran Ayaz, yapılan değerlendirme sonucu 720 bin liralık hibe desteği aldı.

Hayallerini gerçeğe dönüştürmek için aile sermayesi ve bankadan aldığı krediyle ilçeye büyük bir çiçek serası kuran Ayaz, rengarenk kasımpatı yetiştiriyor.

Çiçeklerin hasat döneminde ilçeden ve civar köylerden her gün onlarca kadına iş veren Ayaz, hayallerini gerçeğe dönüştürmenin, bölgeye ve ülke ekonomisine katkı sağlamanın sevincini ve gururunu yaşıyor.

- KADINLARLA İŞİNİ YAPTIĞI İÇİN ÇOK MUTLU

Üç çocuk annesi Ayaz, AA muhabirine, temmuzda 300 bin fide diktikleri kasımpatının hasadını yaptıklarını söyledi.

Kurduğu seranın kendisi gibi birçok kadına ekmek kapısı olduğuna değinen Ayaz, kadınlarla bu işi yaptığı için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Ayaz, eşiyle memleketine faydalı olmayı çok istediğini belirterek, "Köylerden kadın arkadaşlarım geliyor, burada 6 aydır çalışıyoruz. Bana destek oluyorlar. Tek tek çiçeklerimizi kadınlarla topluyor, paketliyor ve İstanbul, Bursa, Ankara gibi kentlere gönderiyoruz. Kasımpatı sürekli ilgi isteyen, yetiştirilmesi zor bir çiçek türü. Geceleri bile gelip suyunu verdik, bir çocuğa bakar gibi ilgilendik. Çok güzeller, görenlerin içi gidiyor, çok güzel de kokuyorlar." diye konuştu.

Ayaz'ın oğlu Onurhan Ayaz (23) da devletin desteği sayesinde mükemmel bir tesis kurduklarını, projelerinin TKDK tarafından örnek proje seçildiğini belirterek hedeflerinin gelecek yıl ihracat yapmak olduğunu kaydetti.

Kurdukları özel serada karartma perdeleri ve iklimlendirme sayesinde çiçeğin devamlı kendini kasım ayında zannetmesini sağlayacaklarını anlatan Ayaz, "Yılda 3 dönem hasat yapmayı planlıyoruz. İlk hasadımız şimdi, tam da çiçeğin ruhuna uygun kasıma denk geldi. Bu çiçeğin üretimi zor olduğu için talep fazla fiyatlardan da memnunuz." dedi.

Serada çalışan Ayşe Arık da seranın kendilerine gelir kapısı olduğunu bildirdi.

Şengül Ayaz'ın çalışma azmiyle kendilerine de örnek olduğunu belirten Arık, desteklerinden dolayı Ayaz ailesine teşekkür etti.

Hatice Arık da çiçek toplamanın eğlenceli olduğunu vurgulayarak, bir kadın olarak Ayaz ile çalışmaktan gurur duyduklarını dile getirdi.