Devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte üretimi 2 yılda 10 katına çıkardı

Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı'na başvurusu kabul edilen ve aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kuran Mesut Şen, kurduğu çiftlikte 20 büyükbaş hayvan ile işe başladı. Genç girişimci, devlet desteği sayesinde 2 yıl içerisinde üretimi 10 katına çıkardı.

"DAHA ÖNCE BAŞKALARININ İŞİNİ YAPIYORDUM"

Küçüklüğünden beri baba mesleği olan hayvancılık yaptığını, imkansızlık nedeniyle başkalarının hayvanlarını beslediğini belirten Mesut Şen, devlet teşviki sayesinde kendi işini kurduğunu belirtti. Şen, "Devletin böyle bir teşviki olduğunu duydum ve ben de başvuruda bulundum. Başvurum kabul edildi ve kısa sürede inşaat çalışmasına başladık. Bir yıl içerisinde çiftliğimizin inşaatını bitirdik ve hayvanlarımızı alarak işe başladım. Daha önce kendi ahırımız olmadığı için başkalarının işini yapıyorduk, işte şimdi devlet teşviki sayesinde kendi ahırımda kendi hayvanımı besliyorum" dedi.

2 YIL İÇERİNDE ÜRETİMİ 10 KATINA ÇIKARDI

2019 yılında kurduğu hayvan çiftliğinde 20 büyükbaş hayvanla başlayan Şen, 2 yıl içerisinde kapasiteyi 250 büyükbaş hayvana çıkardığını söyledi. Şen, "İlk başta 20-30 hayvanla başladım, daha sonra kademe kademe olarak, 100, 150 ve 250'ye kadar çıkardım. İşi biraz daha büyüttüm ve besi yanında yaylım hayvan da beslemeye başladım. Hayvanlarım otlatıldıktan ve besiye hazır olduktan sonra, içeri çekip besiye alıyorum" diye konuştu.

DEVLET DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ

Devlet desteği sayesinde işi kurduğunu belirten Şen, "Bu işi tek başıma ve gücümle yapamazdım, yani devletin verdiği hibe ile bu işe kalkıştım ve işimi kurabildim. Devlet sayesinde kendi hayvanımızı kendi ahırımızda besliyoruz" şeklinde konuştu.

Genç girişimciyi ziyaret ederek işletmeyi inceleyen Siverek Tarım ve Orman İlçe Müdürü İbrahim Şık, "Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Hayvancılık Yatırımların Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesince genç çiftçimiz Mesut Şen, yüzde 50 hibe programına başvuruda bulundu. 2018 yılında başvurusu kabul edilen genç çiftçimizin projesi, 2019 yılında faaliyete geçti. Kendisi şu anda tek seferde 80-90'a yakın büyükbaş hayvan belemektedir. Bunların 50 tanesi kurbanlık hayvandır. Bunların yanında süt hayvanlarını da beslemektedir. Şu anda Siverek ilçesinde bu çiftlik gibi 3 işletmemiz daha devlet desteğiyle kurulmuş ve faaliyet göstermektedir" diye konuştu.