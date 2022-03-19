Devlet desteğiyle kurulan fabrika 240 kişiye ekmek kapısı oldu

AA 19 Mart 2022 Cumartesi 12:00 - Güncelleme: 19 Mart 2022 Cumartesi 12:00

İş insanı Rahmi Taşkın, 2018 yılında Kadirli Organize Sanayi Bölgesi'nde bölgesel yatırım teşvikiyle arsa alarak tekstil fabrikasının temelini attı.

Fabrika kurulana kadar devletin tahsis ettiği geçici bir tesiste kadın giysileri üretimine başlayan Taşkın, 2 yıl önce kendi fabrikasına geçti.

İlk etapta 50 çalışanıyla mont, etek, pantolon ve fular üreten Taşkın'a ait fabrika, bu yıl işçi sayısını 240'a çıkardı.

Kapasite artırımıyla yıllık 1 milyon 200 bin parça kadın giysisi üreten fabrika, ürünlerinin tamamını Almanya, İspanya ve İngiltere başta olmak üzere 10'dan fazla ülkeye ihraç ediyor.



Rahmi Taşkın, AA muhabirine, 24 yıl önce tekstil sektörüne girdiğini söyledi.

Devlet desteğiyle kısa sürede Avrupa'ya ürün satar hale geldiklerini belirten Taşkın, şunları kaydetti:

"Bundan 4 yıl önce bölgesel yatırım teşviki ve İŞKUR'un desteğiyle 50 kişiyle bu işe başladık. Kovid-19 salgını nedeniyle işimizde biraz aksama olsa da üretimimizi durdurmadık. Maske ve hijyen kurallarına uyarak çalışmaya devam ettik. 2020 yılında kendi tesisimize taşındık. Şu an 240 çalışanımızla dünya markalarına ve Avrupa ülkelerine ürün ihraç ediyoruz. İspanya, İngiltere, Almanya gibi birçok ülkeye ürün satıyoruz. Günde 4 bin olmak üzere aylık ortalama 100 bin parça üretimiz var. Bu yılki hedefimiz, yıl sonuna kadar işçi sayımızı 300'e çıkarmak ve üretimimizi artırmak. Ayrıca yeni projemizle kendi elektriğimizi de üreterek hem ülke ekonomisine katkıda bulunacağız hem de enerji giderimizi minimize edeceğiz. Gelecekle ilgili hedeflerimiz ise daha fazla istihdam ve üretim olacak."