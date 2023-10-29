Devlet erkanı Anıtkabir'de... Başkan Erdoğan: Cumhuriyet'imizin 2. asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Aziz Atatürk milletçe en büyük eserim değdiniz Cumhuriyetin 100 yılına kavuşuyoruz. Her bir anı ülkemize ve milletimize hizmetle geçen 21 yıllık iktidarımız döneminde emanetinize hakkıyla sahip çıkmaya çalıştık. Türkiye'yi, tarihinin yatırım hamleleriyle buluşturmuş bir yönetim olarak, Cumhuriyet'imizin ikinci asrını Türkiye Yüzyılı ile taçlandırmakta kararlıyız. Cumhuriyetimiz, hiç olmadığı kadar güvendedir, emin ve ehil ellerdedir."