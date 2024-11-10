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Devlet erkanı Anıtkabir'de! Başkan Erdoğan: Kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz' ifadelerini kullandı.

10 Kasım 2024 Pazar 08:52 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanı, Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 86. yılında Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeniden büyük Türkiye hedefiyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla 85 milyon tek yürek, tek bilek olarak kutlu yolculuğumuzu emin adımlarla sürdürüyoruz. Vatan topraklarının her karışında barışın, huzurun, adaletin ve kardeşliğin egemen olduğu bir Türkiye inşa edene kadar durmadan, dinlenmeden yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.

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