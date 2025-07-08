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Devlet Hastanesinde çalışanlara tefecilik operasyonu

Afyonkarahisar'da düzenlenen tefecilik operasyonunda, aralarında temizlik görevlisi olarak çalışanların da bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İHA8 Temmuz 2025 Salı 10:00 - Güncelleme:
Devlet Hastanesinde çalışanlara tefecilik operasyonu
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Afyonkarahisar'da tefecilere yönelik yapılan ve aralarında devlet hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışanların da olduğu bildirilen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde çalışmakta olan temizlik görevlilerinin de olduğu şüpheli şahıslar hakkında 8 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Takibin ardından C.U., M.G., Z.A., İ.C., Ö.S., A.K., E.A., Z. Ö. isimli şahıslar yapılan eş zamanlı operasyonlarla 'Nitelikli Yağma ve Tefecilik' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Şahıslar emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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