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  • Devlet koruması altındaki 14 çocuk ''Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı''nı kazandı
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Devlet koruması altındaki 14 çocuk ''Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı''nı kazandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evi ve çocuk evleri sitesinde kalan 14 çocuk, TÜBİTAK tarafından düzenlenen 'Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı'nı kazandı.

AA21 Temmuz 2024 Pazar 12:47 - Güncelleme:
Devlet koruması altındaki 14 çocuk ''Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı''nı kazandı
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, TÜBİTAK'ın geleceğin mühendislerini, teknoloji girişimcilerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmek üzere kurduğu "Deneyap Teknoloji Atölyeleri" teknoloji üretme yetkinliği yüksek gençleri bir araya getiriyor.

Programa tüm illerden ortaokul düzeyindeki 4. ve 5. sınıflar, lise düzeyinde 8. ve 9. sınıflar ile lise hazırlık sınıflarındaki öğrenciler başvuru yapabiliyor. Eğitim almak isteyen öğrenciler, E-Sınav, Çevrim İçi Eğitim ve Görev Tamamlama, Uygulama Sınavı olmak üzere üç aşamalı öğrenci seçme sınavına tabi oluyor.

Bu doğrultuda, Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ne başvuru yapan kuruluş bakımı altındaki çocuklara, sınavlara hazırlanmaları için üniversiteler ile işbirliği yapılarak eğitim desteği sağlandı.

Açıklanan sonuçlarla, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı çocuk evi ve çocuk evleri sitesinde kalan 14 çocuk, TÜBİTAK tarafından düzenlenen "Deneyap Teknoloji Atölyeleri ve Öğrenci Seçme Sınavı"nı kazandı.

Sınavı kazanan gençlere, "Tasarım ve Üretim", "Robotik ve Kodlama", "Elektronik Programlama ve Nesnelerin İnterneti", "İleri Robotik", "Siber Güvenlik", "Enerji Teknolojileri", "Havacılık ve Uzay Teknolojileri", "Yazılım Teknolojileri", "Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji", "Mobil Uygulama" ve "Yapay Zeka" olmak üzere 11 farklı alanda eğitimler verilecek.

- "ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARISIYLA GÖĞSÜMÜZ KABARDI"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Bizler de çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Bu sınavı kazanarak, milli teknoloji hamlesinin dip dalgasını oluşturmaya aday gençlerin arasında yer bulacak çocuklarımızın başarısıyla göğsümüz kabardı. Devlete ve millete faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inancım tam." ifadelerini kullandı.

  • Deneyap Teknoloji Atölyeleri
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