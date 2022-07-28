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Devlet koruması altındaki 6-14 yaş grubu çocuklar bilim kamplarına katılıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki bilim ve teknolojiye ilgisi olan çocuklar, Bilim Türkiye Eğitim Programı kapsamında düzenlenen kamplara katılıyor.

AA28 Temmuz 2022 Perşembe 12:40 - Güncelleme:
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bağlı kuruluşlardaki çocukların akademik, sportif, sanatsal ve kültürel başarılarının artırılması amacıyla çalışmalar yapılıyor.

Bu kapsamda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının iş birliğinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından yürütülen Bilim Türkiye Eğitim Programı'nın 2022 yaz dönemi bilim kamplarına, bakım ve koruma altındaki çocukların da katılması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bakım ve koruma altındaki 6-14 yaş grubu çocuklardan bilim ve teknolojiye ilgi duyan 300 ilkokul ve ortaokul öğrencisi çocuk için birer haftalık programlar planlandı.

Çocuklara Bilim Gaziantep, Bilim Gaziosmanpaşa, Bilim Beyoğlu ve Bilim Fatih kamplarında matematik, tasarım, teknoloji, doğa bilimleri ve astronomi-havacılık alanlarında oluşturulan atölyelerde temel eğitimler veriliyor.

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • devlet koruması
  • bilim

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