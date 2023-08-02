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“Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı” iddiasına yalanlama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı” şeklindeki iddialara ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, haberlerde iddia edilen 'çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği' iddialarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi.

2 Ağustos 2023 Çarşamba 20:49 - Güncelleme:
“Devlet koruması altındaki çocuklar tarikat kampına yollandı” iddiasına yalanlama
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İstanbul'da devlet koruması altındaki çocukların 40 günlük tarikat kampına yollandığı iddiaları üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan "Devlet koruması altındaki çocuklar 40 günlük tarikat kampına yollandı" şeklindeki iddialara ilişkin, aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Söz konusu haberlerde İstanbul'da koruma ve bakım altındaki çocukların, kamu görevlilerinin refakati olmadan, Mutlu Yuva Derneğinin düzenlediği 40 günlük eğitim kampına alındığı iddia edilmektedir.

Çocuk Koruma Hizmetleri Planlama ve Çocuk Bakım Kuruluşlarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğinin 35. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan "Sosyal hizmetlere ilişkin faaliyetler Devletin denetim ve gözetiminde sivil toplum kuruluşları ile halkın gönüllü katkı ve katılımı da sağlanarak bir bütünlük içinde yürütülür" ifadeleri doğrultusunda, Mutlu Yuva Derneği ile 05.09.2019 yılında imzalanan çocuk evlerine ilişkin iş birliği protokolüne istinaden çalışmalar yürütülmektedir.

Mutlu Yuva Derneğinin 23.06.2023 tarihli yazısına istinaden çocuk evlerinde kalan çocukların yaz tatilini verimli geçirmeleri için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdunda yaz programına katılmaları planlanmıştır.

Bahsi geçen Gündüzalp Erkek Öğrenci Yurdu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ve devlet denetimi altında hizmet vermekte olan bir yurttur. Haberlerde iddia edilen "çocukların refakatçileri olmadan tarikat kampına gönderildiği" iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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