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Devlet korumasında yetişen 890 genç kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yarın devlet korumasında yetişmiş 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama törenini gerçekleştirerek, istihdamını sağlayacaklarını açıkladı. Yanık, yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını, tercihlerin de 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden yapılabildiğini kaydetti.

DHA15 Haziran 2021 Salı 16:06 - Güncelleme: 15 Haziran 2021 Salı 16:06
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Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlığa bağlı kurum ile kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin 31 Mayıs'ta başlayan tercih işlemlerinin bugün saat 17.00'ye kadar devam edeceğini belirtti. Yanık, yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzunun bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını, tercihlerin de 'www.turkiye.gov.tr' adresi üzerinden yapılabildiğini kaydetti. Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 55 bin 205 gencin atamasının yapıldığını kaydeden Yanık, "Yarın devlet korumasında yetişmiş 890 gencin kamu kurum ve kuruluşlarına atama töreninin gerçekleştirileceğiz. Bakanlık olarak gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için tüm imkanları seferber ettik. Gençleri kurum bakımı sona erdikten sonra da desteklemeye devam ediyoruz. Türkiye'nin geleceği gençlerimize emanet. Tüm Türkiye'ye hizmetlerimizin hakkıyla ulaştırılması için gençlerimiz, görev ve sorumluluğa hazır" dedi.

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