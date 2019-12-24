Devlet okulunda kolej konforu

ATAKAN ŞEN 24.12.2019 02:36 - Güncelleme: 24.12.2019 02:36

Konfüçyüs, ‘Sevdiğiniz işi yaparsanız, bir gün bile çalışmış sayılmazsınız demiş. İzmir’de 2016’dan bu yana Buca Cengiz Sani İlkokulu’nda müdür olan Gürsoy Kubilay da işini sevgiyle yapanlardan, taşın altına elini koyanlardan. Cengiz Sani İlkokulu’nda 662 öğrenci tam gün eğitim alıyor, bünyesinde biri hafif, diğeri ağır otizm olmak üzere iki özel eğitim sınıfı da yer alıyor. Kubilay öğretmen, okula ataması yapıldıktan sonra özellikle özel öğrencilerinin daha mutlu ve daha verimli bir eğitim alması için kolları sıvadı. Eksikleri tespit eden müdür, ardından hayırseverlerin de desteğiyle devlet okulunu, kolej standartlarına yükseltmeyi başardı.

SOSYALLEŞMELİLER

Müdür Kubilay öncülüğünde sınıflar yeniden dizayn edildi. Öğrencilerin rahatça dinlenebilmesi için dersliklerde özel köşeler oluşturuldu, öz bakım ihtiyaçlarını gidermeleri için tuvaletler tadilattan geçirildi. Çocukların kişisel temizlik ihtiyaçlarını karşılamaları için ise yeni duşlar yaptırıldı. Okulun bir köşesini de velilere ayırdıklarını söyleyen Kubilay, “Onlar bizim hem velimiz hem özel misafirimiz. Onlar ne kadar sağlıklı olursa, ne kadar zinde olursa, çocuklara ve bizlere desteği de o kadar fazla olur” diye konuştu. Okulun bahçesi de özel öğrenciler için yeniden düzenlendi, özel gereksinimli çocukların rahatlıkla kullanabileceği oyuncaklar yerleştirildi. Otizmli çocukları, diğer çocuklarla kaynaştırma faaliyetlerine ayrıca önem verdiklerini söyleyen Kubilay, “Gün içinde özel çocuklarımızın, diğer çocuklarla kaynaşması adına, bazen öğretmen arkadaşlarımızın nezaretinde farklı sınıflarda derslere girmeleri sağlanıyor. Farklı ortamlara adapte edilme süreçleri destekleniyor.Bunun dışında öğrencilerin teneffüs saatlerinde de okulumuzdaki diğer öğrencilerle sosyalleşmesi için çaba sarf ediyoruz” diye konuştu.