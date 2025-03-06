''Devlet Teşvik Tanıtım Günleri'' Ankara'da başladı

ATO-Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde, "Geleceğin Burada Devletin Senin Yanında-Gençlerin Hayali Bizlerin Vazifesi" sloganıyla düzenlenen fuar, ilk gününde yoğun ilgi gördü.

Bakanlıklar, Savunma Sanayii Başkanlığı, Ulusal Ajans, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, THY, Anadolu Ajansı (AA) gibi 40'tan fazla kurum ve kuruluşun yer aldığı fuarda, stantlarda görevlendirilen uzman kamu personeli tarafından gençlere destekler hakkında bilgi verildi.

Tanıtım günleriyle, kredi, hibe, fon gibi maddi desteklerin yanı sıra staj programları ve uluslararası proje destekleri gibi konularda kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.

- AA'YA YOĞUN İLGİ

"Devlet Teşvik Tanıtım Günleri" kapsamında açılan AA standı da ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Katılımcılar, AA'nın yayınlarını incelerken, çalışmaları, staj ve işe alım süreçleri hakkında bilgi alabiliyor.

AA İnsan Kaynakları ve Değişim Yönetimi Direktörlüğünden İnsan Kaynakları İş Ortağı Yasemin Evren, AA muhabirine, hem lise hem de üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi.

Gençlerin ve öğrencilerin geleceklerine yön vermelerine yardımcı olmayı amaçladıklarını belirten Evren, şunları kaydetti:

"Başlangıçta AA hakkında genç arkadaşlarımıza bilgi verdik. Ardından lise staj sürecimiz, üniversite staj sürecimiz, işe alım süreçlerimizle alakalı kendilerini bilgilendirdik. Bu doğrultuda nasıl bir kariyer yolu izlemeleri gerektiğiyle alakalı kendilerine geri bildirimde bulunduk. Yoğun katılım söz konusu, özellikle standımızı ziyaret eden arkadaşlarımız medyaya, AA'ya olan ilgilerini çok ciddi şekilde yansıttı. Bu noktada bizimle olan etkileşimleri çok güzeldi, gurur vericiydi. 2 gün burada olacağız. AA olarak arkadaşlarımıza bire bir görüşmelerimizde detaylı bilgilendirmelerimiz olacak. Kariyerini, medyada ve özellikle AA'da devam ettirmek isteyen arkadaşlarımızı bekliyoruz."

