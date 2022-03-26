'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' Konya'da başladı: Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla ilki 9-12 Aralık'ta Ankara'da yapılan "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri", ilgi üzerine "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla 12 ilde organize edildi.

Ankara'dan sonra Gaziantep'te gerçekleştirilen etkinliğin Konya'da düzenlenen üçüncü ayağına, gençlerin katılımı fazla oldu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda, Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri ile hedefini seçmek, kariyerini planlamak veya girişimci olmak isteyen üniversite öğrencileriyle onlara hibe ve destek sağlayan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren organizasyonda, bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ile Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşlar yer aldı.

- GENÇLERE DAVET

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Evren Başar, AA muhabirine, Konya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyleyerek, şöyle dedi:

"Bu organizasyonda gençlerimiz kariyerlerini planlarken, geleceklerini kurgularken, devletimizin hangi imkanlarla kendilerinin yanında olduğunu göstermek istiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığından Ticaret Bakanlığına, Savunma Sanayii Başkanlığından TÜBİTAK'a, Anadolu Ajansından TRT'ye, 40'a yakın kurum ve kuruluş uzman ekipleriyle gençlerimize yönelik teşvik, destek, hibe, fon, burs ve benzeri imkanları uzman ekiplerce yüz yüze anlatarak bir farkındalık oluşturmak istiyoruz. İnşallah nisan ayı içerisinde Antalya ve Adana, mayıs ayında Samsun ve Kayseri'de olacağız. Sonra bir ara verip eylülden itibaren 6 ilde daha bu organizasyonu yapacağız. Organizasyonlarımıza inşallah 2023'te de devam edeceğiz."

İletişim Başkanlığının asli görevlerinden birinin, devlet-millet etkileşimini kesintisiz olarak sürdürmek olduğunu vurgulayan Başar, "Bu organizasyonlar da buna hizmet ediyor. İlerleyen yıllarda da benzer projelerimiz mutlaka olacaktır." dedi.

- ORGANİZASYONDA AA STANDINA İLGİ

Anadolu Ajansı (AA) da alanda bulunan standıyla gençlerle buluştu.

Başar'ın da ziyaret ettiği AA standına gençler yoğun ilgi gösterdi.

AA İnsan Kaynakları temsilcileri ve AA Konya Bölge Müdürü Rıfat Yerlikaya tarafından standı ziyaret edenlere AA'nın faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Yarın da sürecek organizasyon, Konya'dan sonra, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Samsun, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de devam edecek.