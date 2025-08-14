İSTANBUL 30°C / 24°C
Güncel

Devlet tüm imkanlarıyla sahada... Afetzedelere milyonlarca lira kaynak aktarıldı!

Balıkesir'deki depremden ve Çanakkale'deki yangınlardan etkilenen hanelere acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için 10 milyon TL kaynak aktarıldı.

AA14 Ağustos 2025 Perşembe 10:00 - Güncelleme:
Devlet tüm imkanlarıyla sahada... Afetzedelere milyonlarca lira kaynak aktarıldı!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Göktaş, deprem ve yangın bölgeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti.

Aktarılan kaynakların detaylarına ilişkin bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, deprem ve yangınlarda mağdur olan hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Balıkesir Sındırgı'ya 4 milyon lira, Çanakkale'ye 6 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş ayrıca deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

