Devlet tüm imkanlarıyla sahada! Selin yaraları sarılıyor

AFAD'dan yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan değerlendirmeler doğrultusunda 12 Mayıs'ta etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına bağlı olarak gök gürültülü sağanak nedeniyle 16 il için "sarı uyarı" verildiği hatırlatıldı.

Meteorolojik olayların afet ve acil durumlara dönüşmesini engellemeye yönelik hazırlık, önlem alma ve müdahale çalışmalarının, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çerçevesinde ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon ve işbirliği içerisinde sürdürüldüğü ifade edildi.

AFAD Başkanlığı tarafından meteorolojik uyarı verilen illerin valiliklerine mesaj formu, e-posta ve telefon yoluyla gerekli bilgilendirme ve uyarıların yapıldığı, gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

Çalışmaların yerinde koordinasyonuna, ekiplerin sevk ve idaresine destek sağlamak üzere Samsun'a AFAD Başkanlığı Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin ile Arama ve Kurtarma Dairesi Başkanı Kartal Muhcı, Çankırı'ya Eğitim ve Farkındalık Dairesi Başkanı Recep Şalcı'nın görevlendirildiği bilgisi paylaşıldı.



112 Acil Çağrı merkezlerine Çankırı genelinde 180 su baskını ihbarı, Samsun'un Havza ilçesi Hacı Osman Deresi'nin taşması sonucu 137 ihbar, Şırnak'ta 6 ihbar olmak üzere diğer illerle birlikte 333 ihbarın alındığı bildirilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Tüm ihbarlara, TAMP kapsamında AFAD Başkanlığımız ve Samsun Valiliğimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, 112 Sağlık, Devlet Su İşleri, belediye, Karayolları, özel idare, Emniyet, Jandarma ve ilgili diğer ekipler tarafından gerekli müdahaleler yapılmıştır. Ev ve iş yerlerine dolan su ve çamurun temizlenmesine yönelik iyileştirme çalışmalarına destek vermek üzere Ordu, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop illerinden Destek AFAD gönüllüleri intikal etmiştir.

Samsun ve Çankırı illerimizde meydana gelen sel ve su baskınlarının yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek üzere 1513 personel, 196 AFAD gönüllüsü, 142 iş makinesi, 122 motopomp, 41 kamyon, 26 dalgıç pompa ile müdahale hizmetleri yerine getirilmiştir. Türk Kızılay ekipleri tarafından bölgedeki vatandaşlarımıza yiyecek ve içecek dağıtımı yapılmıştır. Su baskını yaşanan evlerde ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarına, ilgili kurumlarımızın ekipleri ve AFAD gönüllülerimiz tarafından destek sağlanmaktadır. Olumsuz hava şartlarından etkilenen illerimizde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği il müdürlükleri ekipleri tarafından hasar tespit, defterdarlık ekipleri tarafından zarar tespit çalışmaları başlatılmış olup, bahse konu çalışmalar devam etmektedir."