29 Ağustos 2025 Cuma
Güncel

Devlet tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında... Bakan Kurum: İzmir'de afetin izlerini siliyoruz

İzmir Ödemiş'teki Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim milletimiz güçlüdür, büyüktür.' dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Ödemiş'teki Afet Konutları Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

İzmir'de afetin izlerini siliyoruz. Bizim milletimiz güçlüdür, büyüktür.

1 milyondan fazla vatandaşımız sağlam, güvenli, donatılarıyla, parklarıyla, bahçeleriyle tamamlanmış konutlarda yaşamlarını sürdürüyor

Yangının üzerinden bir ay geçti ve İzmirli kardeşlerimize verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Aziz milletimiz müsterih olsun devletimiz her afette olduğu gibi burada da tüm imkanlarıyla milletinin yanındadır.

