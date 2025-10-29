İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün FETÖ'nün tepe yöneticileriyle bağlantısı ortaya çıktı. Telefon incelemesinde kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ve firari FETÖ'cülerin ismine ulaşılan Gün'e, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda bu isimlerle bağlantısı soruldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Mustafa Özcan'ı tanıdığını belirten Gün, "2012'den beri tanırım. Koray Şanlı isimli şahıs vasıtasıyla olmuştur. Bizi bilgisayar toptancısı Barış isimli biri tanıştırdı. Barış'ı da Seher Alaçam aracılığıyla tanıdım. Mustafa Özcan ile 1 ya da 2 kez yüz yüze görüştüm" dedi. Özcan'la İstanbul'da bir iş yerinde görüştüğü bilgisini veren Gün, "Şirketlerinden ve Afrika'da yaptığı faaliyetlerden bahsetti. Hem birlikte iş yapma hem de Afrika'da okul için yardım isteğinde bulundu" diye konuştu. Gün ayrıca sarı listede aranan FETÖ'cü Özcan Keleş ile firari FETÖ'cüler Ramazan Güveli, Sinan Okumuş ve Sezgin Yılmaz'ı da tanıdığını söyledi.

DEVLET YETKİLİLERİNİN TELEFONUNA SIZACAKTI

Casuslukla suçlanan Hüseyin Gün'ü ihbar eden Ü.D.A.'nın 6 Mart'ta emniyete bilgi sahibi olarak verdiği ifadesine ulaşıldı. Gün'ün "Cellcrypt" isimli kripto yazılım programını dönemin devlet yetkililerine sunarak, pazarlamasını yapma gayesinde bulunduğunu ifade eden Ü.D.A., şunları kaydetti: "Bu yazılım programının asıl gayesi devletimizin üst makamlarında bulunan kişilerin telefonlarına sızarak, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak veya devletin her kademesinden bilgileri olmaları adına gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Cellcrypt yazılımıyla ilgili yapmış olduğum araştırmalarda bu yazılımın İngiltere istihbarat örgütüne hizmet ettiğini düşünmekteyim."

Hüseyin Gün

Firari FETÖ'cünün gizli kasasıyla ortak çıktı

Casuslukta İngiltere-İsrail hattı

Para trafiği deşifre oldu