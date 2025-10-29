İSTANBUL 19°C / 8°C
Güncel

Devlet yetkililerinin telefonuna sızacaktı! Hüseyin Gün, FETÖ'nün iki numarasıyla yüz yüze görüşmüş

Casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün FETÖ'nün en karanlık ismi Mustafa Özcan ile irtibatı çıktı. Gün, Özcan'ı 2012 yılından itibaren tanıdığını itiraf etti. Gün'ü ihbar eden ismin verdiği bilgiye göre ise Gün, “Cellcrypt” isimli kripto yazılımla devlet görevlilerinin telefonlarına sızmaya çalıştı.

29 Ekim 2025 Çarşamba 07:53
Devlet yetkililerinin telefonuna sızacaktı! Hüseyin Gün, FETÖ'nün iki numarasıyla yüz yüze görüşmüş
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı casusluk soruşturması kapsamında tutuklanan Hüseyin Gün'ün FETÖ'nün tepe yöneticileriyle bağlantısı ortaya çıktı. Telefon incelemesinde kırmızı bültenle aranan FETÖ'nün iki numarası Mustafa Özcan ve firari FETÖ'cülerin ismine ulaşılan Gün'e, İstanbul Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunda bu isimlerle bağlantısı soruldu.

Yeni Şafak'ın haberine göre, Mustafa Özcan'ı tanıdığını belirten Gün, "2012'den beri tanırım. Koray Şanlı isimli şahıs vasıtasıyla olmuştur. Bizi bilgisayar toptancısı Barış isimli biri tanıştırdı. Barış'ı da Seher Alaçam aracılığıyla tanıdım. Mustafa Özcan ile 1 ya da 2 kez yüz yüze görüştüm" dedi. Özcan'la İstanbul'da bir iş yerinde görüştüğü bilgisini veren Gün, "Şirketlerinden ve Afrika'da yaptığı faaliyetlerden bahsetti. Hem birlikte iş yapma hem de Afrika'da okul için yardım isteğinde bulundu" diye konuştu. Gün ayrıca sarı listede aranan FETÖ'cü Özcan Keleş ile firari FETÖ'cüler Ramazan Güveli, Sinan Okumuş ve Sezgin Yılmaz'ı da tanıdığını söyledi.

FETÖ'cü Mustafa Özcan

DEVLET YETKİLİLERİNİN TELEFONUNA SIZACAKTI

Casuslukla suçlanan Hüseyin Gün'ü ihbar eden Ü.D.A.'nın 6 Mart'ta emniyete bilgi sahibi olarak verdiği ifadesine ulaşıldı. Gün'ün "Cellcrypt" isimli kripto yazılım programını dönemin devlet yetkililerine sunarak, pazarlamasını yapma gayesinde bulunduğunu ifade eden Ü.D.A., şunları kaydetti: "Bu yazılım programının asıl gayesi devletimizin üst makamlarında bulunan kişilerin telefonlarına sızarak, gizli kalması gereken bilgileri açığa çıkarmak veya devletin her kademesinden bilgileri olmaları adına gerçekleştirdiğini düşünüyorum. Cellcrypt yazılımıyla ilgili yapmış olduğum araştırmalarda bu yazılımın İngiltere istihbarat örgütüne hizmet ettiğini düşünmekteyim."

Hüseyin Gün

