Devlete ''seri katil'' diyen Kaftancıoğlu'ndan siyasi kurnazlık! Adeta seçmenin aklıyla alay etti

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerine 6'lı masa olarak yola çıkan yanına da HDP'yi alan CHP, sandıkta hüsrana uğradı. Seçimler öncesi, HDP'nin "Selahattin Demirtaş'a özgürlük", "15 Mayıs'ta cezaevlerinde tutuklu arkadaşlarımızı çıkartacağız" söylemlerine sessiz kalan CHP, Kandil'den gelen destek mesajları hakkında da sessizliğini korumuştu.

KANDİL VE PKK'DAN PEŞ PEŞE DESTEKLER

14 Mayıs seçimleri öncesi, PKK'nın elebaşlarından Bese Hozat, Kemal Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması yapmış ve AK Parti, MHP ittifakı iktidara geldiği takdirde PKK ile mücadeleye devam edeceğini belirtmişti.

ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI

Bebek katili, teröristbaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Hozat, "Dünya çapında ve güçlü bir sahiplenme gelişiyor. Ve bu sahiplenme beraberinde Önder Apo'nun fiziki özgürlüğü için de güçlü bir mücadele gücü ortaya çıkarıyor. Dikkat edersek; Önderliğin fiziki özgürlüğü için mücadele artık giderek dünyaya yayılıyor. Ciddi bir sahiplenme dünya çapında gelişiyor. Evrenselleşen bir mücadele haline geliyor. Bu son derece önemlidir." ifadelerini kullandı.

HDP'Lİ PERVİN BULDAN: SEÇİMDEN SONRA SELAHATTİN DEMİRTAŞ CEZAEVİNDEN ÇIKACAK

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan, 14 Mayıs seçimleri öncesi Kocaeli'nde düzenlediği mitingde, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu bulunan HDP'lilerin 14 Mayıs seçimleri sonrasında cezaevinden çıkacağını söylemişti. 7'li koalisyon cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldıklarını duyuran Buldan, "Selahattin de, Figen de, Gülten de, Sebahat de, Ayla da bütün arkadaşlarım o cezaevlerinden çıkacaklar. Halkımızın gücüyle çıkacaklar. Seçimlerde elde edeceğimiz başarıyla çıkacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

28 MAYIS ÖNCESİ CHP'DEN U DÖNÜŞÜ

14 Mayıs seçimlerinde sandıkta hüsrana uğrayan CHP, 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçim öncesi u dönüşü yaptı. Dün Kemal Kılıçdaroğlu, paylaştığı bir videoda "beka" vurgusu yaptı. Bugün de CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu katıldığı bir televizyon programında, "Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucusudur. Şu anda cezasını çekiyordur."

PKK'LI SAKİNE CANSIZ'A TAZİYE MESAJI

Canan Kaftancıoğlu'nun bu açıklamalarının ardından, daha önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlar akıllara geldi. Öyle ki Kaftancıoğlu, PKK'nın kurucularından terörist Sakine Cansız öldüğünde sosyal medyadan bir mesaj yayınlamış ve şu ifadeleri kullanmıştı, "İnsanlık tarihi kadın ile başlar. İnsanlık kadına yapılanlarla kaybeder" demiş Sakine Cansız. Ve insanlık kaybetti.

DEVLETE SERİ KATİL

Kaftancıoğlu başka bir paylaşımında ise, "Devlet katil değil, seri katil.." ifadelerini kullanmıştı.

ATATÜRK DİYEMEDİ

Canan Kaftancıoğlu CHP'nin 97. kuruluş yıldönümüne denk gelen 9 Eylül günü söylediği "Atatürk yerine Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum" sözleri çok konuşulmuştu. 'Mustafa Kemal'in askerleriyiz' sloganını 'militer' bulan Kaftancıoğlu'nun, 'Mustafa Kemal'in yoldaşlarıyız' demeyi tercih ettiği de yakın zamanda basına yansımıştı.

Kaftancıoğlu, 29 Ekim dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yine Atatürk'ü es geçti.



SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI PAYLAŞIMI

Her yıl 24 Nisan 1915 sözde Ermeni soykırımına ilişkin, birçok ülkede anma programları düzenlenirken, Türkiye tarihi belgelerin ışığında haklı davasına devam ediyor.

Ancak Canan Kaftancıoğlu bu sözde soykırımı meşrulaştırmak için birçok söylemde bulundu. Kaftancıoğlu, 23 Nisan 2013 yılında sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşmış, şu ifadeleri kullanmıştı: "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu:1915"

SEÇMENİN AKLIYLA ALAY EDİYORLAR

Tüm bu paylaşımlarının ardından, şimdi oy için söylemlerini değiştiren Canan Kaftancıoğlu ve CHP adeta seçmenin aklıyla alay ediyor. 14 Mayıs seçimlerine kadar, tüm bölücülük söylemlerine tepki göstermeyen, hatta bunları paylaşımlarıyla destekleyen CHP, seçimin ikinci tura kalmasıyla bir anda milliyetçi oylar için söylemlerini değiştirdi.