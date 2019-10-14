''Devletimiz PKK’nın kökünü kazıyacak''
Diyarbakır’da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 54 aile, evlat nöbetini 43’üncü günde de sürdürdü. Anneler, “Terör örgütü çocuklarımızın ömrünü çaldı. İnşallah devletimiz en kısa zamanda PKK’nın kökünü kazıyacak” dedi.
3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen, Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015’te Sultangazi’de, 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül’de HDP binası önündeki oturma eylemine katılmıştı.
OĞLUM GEL TESLİM OL
Oğlu gelinceye kadar HDP il binası önünde oturacağını belirten Baba Akkuş, “Oğlum 19 yaşındayken terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Bugüne kadar her hangi bir haber almış değilim. İnşallah sağ salim gelip devlete teslim olur. Beni görüyor ve duyuyor ise buradan sesleniyorum, ‘Oğlum gel teslim ol. Devlet ve millet hepimiz sizin arkanızdayız. Gelin teslim olun’. Çocuklarımız gelinceye kadar da sonuna kadar burada bekliyoruz” diye konuştu.
ANNELER AĞLAMASIN
Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir’de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı. 25 günü aşkın süredir oturma eylemine devam eden Türkan Mutlu, “7 sene oldu kızım gideli. 15 gün İstanbul’da tutmuşlar, sonra buraya getirmişler, bir ay da burada tutmuşlar. Çok insanlar araya koydum, gönderdim, bana senin kızın gelmek istemiyor denildi. 7 senedir ben kızımın peşindeyim, evimde oturmadım, onu arıyorum. Avrupa’ya kadar gittim. Çok yerlere başvurdum. İnşallah Allah’ın izniyle kızım sağdır, ben kızımı istiyorum. Artık hiçbir anne ağlamasın, ne asker ne polis, ne ben ve benim gibi anneler artık ağlamasın. Artık biz bir huzur istiyoruz. Ceylan beni duyuyorsan gel, dön benim kapım sana açık, biz perişanız. Gel teslim ol, pişman ol, merhamete gel” dedi.Kızına seslenerek gittiği yolun yol olmadığını dile getiren acılı anne Mutlu, şöyle devam etti: “Senin yürüdüğün yol yol değil. Senin 7 sene ömrünü çaldılar, eline ne geçti. Bu yolda gidersen ya ölüsün ya da katilsin. Gel kızım, devlete teslim ol, artık yeter, inşallah geleceksin, katil olma. Bunlar seni düşünmez.Sadece kendilerini düşünürler.”
CESUR ANNELER 80 MİLYONUN SESİ VE YÜREĞİ OLDU
Türkiye Aile Meclisi Genel Koordinatörü Adem Çevik, Diyarbakır İl Müftü Yardımcısı Fatime Kartı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Diyarbakır İl Temsilcisi Özlem Vuran ile Anadolu 2071 Sosyal Medya Derneği Başkanı Bekir Tiryaki’nin de yer aldığı çok sayıda kişi annelere destek ziyaretinde bulundu. Türkiye Aile Meclisi Genel Koordinatörü Çevik, “Diyarbakırlı cesur anneler 80 milyonun sesi oldu, yüreği oldu. Onların bu haklı davasında yanlarında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Onların yanındayız, duacıyız” dedi.
HAREKATI DESTEKLİYORUZ
Vatani görevi için usta birliğine giderken, yol kesen PKK’lı teröristlerce kaçırıldığını belirttiği yeğeni Emrah Avunan (24) için 13 Eylül’de oturma eylemine başlayan Bingöllü Muhittin Avunan, anne- babalar olarak ‘Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini söyledi. Avunan, “Biz anne ve babalar, evlatlarımızın sağ ve selametini istiyoruz. Bütün dünya bilsin ki devletimiz, şu an bir devletle çatışmıyor, karşısında bir terör örgütü var. Dünya biliyor; PKK var YPG var, biz sonuna kadar devletimizin yanındayız. Biz ‘Artık yeter’ diyoruz. Devletimiz PKK’yı, YPG’yi, hepsini temizlesin. Bu anne- babalar ne zamana kadar gözyaşı dökecekler? Bu operasyonu destekliyoruz ve devletimize diyoruz ki ‘Biz sizin yanınızdayız’. İnşallah devletimiz, terör örgütünün kökünü kazıyacaktır” diye konuştu.
İNŞALLAH ONLARDAN BU ANNELERİN EVLATLARINI ALACAĞIZ
Ağrı’dan gelen 124 anne, dağa kaçırılan çocuklarına kavuşma ümidiyle 3 Eylül’de HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan Diyarbakır annelerini ziyaret ederek, desteklerini iletti. Başlarına beyaz tülbent takan Ağrılı anneler, terör örgütü PKK aleyhine slogan atıp, Diyarbakır’daki annelerle Kürtçe ağıtlar yaktı, acılarına ortak oldu.
HEPİMİZ KARDEŞİZ
Ağrı’dan gelen annelerden Kelime Dinç, teröre tepki göstererek, şöyle konuştu: “Allah’ın izniyle bunlardan kurtulacağız. İnşallah burayı da onlardan temizleyeceğiz. Hepimiz kardeşiz. Buraya, annelere desteklerimizi iletmek için geldik. Hepimizin çocuğu var. İnşallah onlardan bu annelerin çocuklarını alacağız.” Fatma Üncer de terör örgütünü lanetleyerek, çocukları için oturma eylemi yapan annelerin amaçlarına ulaşması için dua ettiklerini dile getirdi. Saltanat Kaya da annelere destek için geldiklerini belirterek “Dileriz ki bu anneler bir an önce evlatlarına kavuşur. Biz onlara destek için geldik. Allah hepsine yardım etsin. Allah devlete zarar, ziyan vermesin.” İfadelerini kullandı.
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