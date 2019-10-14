''Devletimiz PKK’nın kökünü kazıyacak''

3 Eylül’de HDP il binası önünde oturma eylemine başlayan ailelerin bekleyişi sürüyor. İstanbul’dan Diyarbakır’a gelen, Bitlisli Fahrettin Akkuş, 2015’te Sultangazi’de, 19 yaşındayken kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Erkan için 20 Eylül’de HDP binası önündeki oturma eylemine katılmıştı.

OĞLUM GEL TESLİM OL

Oğlu gelinceye kadar HDP il binası önünde oturacağını belirten Baba Akkuş, “Oğlum 19 yaşındayken terör örgütü üyeleri tarafından kaçırıldı. Bugüne kadar her hangi bir haber almış değilim. İnşallah sağ salim gelip devlete teslim olur. Beni görüyor ve duyuyor ise buradan sesleniyorum, ‘Oğlum gel teslim ol. Devlet ve millet hepimiz sizin arkanızdayız. Gelin teslim olun’. Çocuklarımız gelinceye kadar da sonuna kadar burada bekliyoruz” diye konuştu.

ANNELER AĞLAMASIN

Türkan Mutlu, 7 yıl önce Balıkesir’de üniversiteyi kazanıp kayıt yaptırmayan ve kandırılarak dağa götürülen kızı Ceylan Şeyma Tekin (24) için 16 Eylül akşamı oturma eylemine başladı. 25 günü aşkın süredir oturma eylemine devam eden Türkan Mutlu, “7 sene oldu kızım gideli. 15 gün İstanbul’da tutmuşlar, sonra buraya getirmişler, bir ay da burada tutmuşlar. Çok insanlar araya koydum, gönderdim, bana senin kızın gelmek istemiyor denildi. 7 senedir ben kızımın peşindeyim, evimde oturmadım, onu arıyorum. Avrupa’ya kadar gittim. Çok yerlere başvurdum. İnşallah Allah’ın izniyle kızım sağdır, ben kızımı istiyorum. Artık hiçbir anne ağlamasın, ne asker ne polis, ne ben ve benim gibi anneler artık ağlamasın. Artık biz bir huzur istiyoruz. Ceylan beni duyuyorsan gel, dön benim kapım sana açık, biz perişanız. Gel teslim ol, pişman ol, merhamete gel” dedi.Kızına seslenerek gittiği yolun yol olmadığını dile getiren acılı anne Mutlu, şöyle devam etti: “Senin yürüdüğün yol yol değil. Senin 7 sene ömrünü çaldılar, eline ne geçti. Bu yolda gidersen ya ölüsün ya da katilsin. Gel kızım, devlete teslim ol, artık yeter, inşallah geleceksin, katil olma. Bunlar seni düşünmez.Sadece kendilerini düşünürler.”