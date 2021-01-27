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Ankara'da casusluk operasyonu

Ankara'da, devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2 emekli albay, 1 astsubay, 1 sivil kişi gözaltına alındı.

AA27 Ocak 2021 Çarşamba 09:49 - Güncelleme: 27 Ocak 2021 Çarşamba 10:21
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Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen teknik takiple elde edilen deliller neticesinde, devletin güvenliği veya iç ya da dış siyasal yararları bakımından, niteliği itibarıyla, gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları tespit edilen 2'si emekli albay, biri astsubay 3 asker ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerin yakalandığı, işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde devam ettiği belirtildi.

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