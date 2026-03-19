İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Mart 2026 Perşembe / 1 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,3274
  • EURO
    50,7949
  • ALTIN
    6754.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Devletin şefkat eli her kapıda: Bakanlık ekipleri 610 bin aileye ulaştı
Güncel

Devletin şefkat eli her kapıda: Bakanlık ekipleri 610 bin aileye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ramazan ayında yürütülen 'Gönül Seferberliği' çalışmaları kapsamında, Türkiye genelinde yaklaşık 610 bin hane ziyaret edildi.

AA19 Mart 2026 Perşembe 10:32 - Güncelleme:
Devletin şefkat eli her kapıda: Bakanlık ekipleri 610 bin aileye ulaştı
ABONE OL

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ailenin korunması ve aile bağlarının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar ramazan ayında da 81 ilde sürdürüldü.

Bu kapsamda, başta yöneticiler olmak üzere, merkez ve taşra teşkilatı, Sosyal Hizmet Merkezleri ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı çalışanlarınca çocuk, engelli ve yaşlı bakım kuruluşları ziyaret edildi. Şehit yakınları, gaziler, koruyucu aileler ve Bakanlık hizmet modellerinden yararlanan aileler de ramazan ayında yalnız bırakılmadı.

Ramazan ayının dayanışma ruhuyla vatandaşlarla güçlü bağ kurmak amacıyla sahaya inen Bakanlık ekipleri, "Gönül Seferberliği" kapsamında ülke genelinde yaklaşık 610 bin haneye ulaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın talimatıyla haneleri ziyaret eden ekipler, ailelere devletin yanlarında olduğu mesajını iletti.

Ziyaretlerde, vatandaşların memnuniyet düzeyleri ile sunulan hizmetlere ilişkin görüş ve talepler dinlendi, ailelerin ihtiyaçları yerinde tespit edilerek, destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü.

- "VATANDAŞLARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sahadan elde edilen geri bildirimlerin, Bakanlığın hizmet politikalarına katkı sağlaması ve sosyal hizmetlerin daha etkin, kapsayıcı ve ihtiyaç odaklı şekilde yürütülmesine zemin oluşturması bekleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatandaşlarımızın kapısını çalarken sadece bir ziyaret gerçekleştirmiyoruz, aynı sofrayı paylaşıyor, aynı duyguda buluşuyoruz. Ziyaretlerde kurulan samimi bağlar bizim için çok kıymetli. Her hanede bir tebessüm görmek, bir gönüle dokunmak en büyük motivasyonumuz. Bu buluşmalar, devlet ile millet arasındaki bağı daha da güçlendiriyor. Son 24 yılda olduğu gibi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz."

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  • Gönül Seferberliği
  • aile ziyaret
  • ramazan ziyaret

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.