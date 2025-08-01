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Devletin şefkatli eli Karabük'te deprem yaralarını sarıyor

Karabük'te orman yangınlarından etkilenen köylerde çalışmalar devam ediyor. Devletin şefkat elinin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Yavuz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumlarla sahada olduklarını ve tüm desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

AA1 Ağustos 2025 Cuma 10:35 - Güncelleme:
Devletin şefkatli eli Karabük'te deprem yaralarını sarıyor
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz'da Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü ve Ovacık ilçesi Kışla köyünde meydana gelen orman yangınlarının ardından evleri zarar görenler için geçici barınma alanları oluşturuldu.

Yangından etkilenen aileler, konteynerlere yerleştirildi. İlgili kurumlar tarafından konteyner alanlarının altyapısı tamamlandı. Elektrik, su, kanalizasyon gibi temel hizmetlerin sağlandığı geçici yaşam alanlarında vatandaşların temel ihtiyaçları da karşılanıyor.

YENİDEN ELEKTRİK ENERJİSİ SAĞLANDI

Ayrıca, orman yangınlarının ardından zarar gören enerji hatlarında bakım ve onarım çalışmaları da tamamlandı. Çalışmalar sonucunda bölgedeki tüm yerleşim yerlerine yeniden elektrik enerjisi sağlandı.

Öte yandan, yangınların ardından İl Özel İdaresi ekiplerince bölgede hasar gören ve tamamen yanan binaların enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Mustafa Yavuz, yangından etkilenen vatandaşları bir an önce güvenli ve sağlıklı barınma ortamına kavuşturmak için tüm imkanları seferber ettiklerini belirtti.

DEVLETİN ŞEFKAT ELİNİN HER ZAMAN MİLLETİN YANINDA

Devletin şefkat elinin her zaman milletin yanında olduğunu vurgulayan Yavuz, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için tüm kurumlarla sahada olduklarını ve tüm desteği sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından elektrik altyapısında oluşan zararların süratle giderildiğini aktaran Yavuz, ekiplerin gayretli çalışmalarıyla bölgedeki tüm yerleşim yerlerine yeniden enerji sağlandığını bildirdi.

Yavuz, yangın bölgesinde enkaz kaldırma çalışmalarını da büyük oranda tamamladıklarını belirtti.

  • orman yangınları
  • Karabük
  • Vali Mustafa Yavuz

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