TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Emek, ülkemizin kalkınma yolculuğunun hem başlangıcı hem de en sağlam güvencesidir. Bilgisiyle, birikimi ve alın teriyle aziz milletimize hizmet eden, ülkemizin refahına ve geleceğine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü saygıyla kutluyorum. Emeğin değerini bir kez daha idrak ettiğimiz bu anlamlı günde, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesini ve birlik içinde daha müreffeh bir geleceğe hep birlikte yürümemizi temenni ediyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun."

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: ALIN TERİ ÜLKEMİZİN YARINLARINI İNŞA EDEN GÜÇLÜ BİR TEMELDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla tüm işçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. Mesajında emeğin kutsallığına vurgu yapan Duran, şu ifadeleri kullandı:

"Tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü canıgönülden kutluyorum. Alın teriyle yükselen her değer, ülkemizin yarınlarını inşa eden güçlü bir temeldir. Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, emeği yücelten bir anlayışla daha güçlü yarınlara yürümeye devam edeceğiz."

Duran'ın mesajı, "Türkiye Yüzyılı" vizyonu çerçevesinde istihdam ve üretimde emeğin merkezi rolüne işaret eden bir vurguyla tamamlandı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: HÜKÜMETLERİMİZ DÖNEMİNDE EMEĞİ KORUYAN ADIMLARI KARARLILIKLA ATTIK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı kutladı. Yılmaz, mesajında emeğin yanı sıra "akıl teri" vurgusu yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Alın ve akıl terleriyle ülkemizin dört bir yanında kalkınma serüvenimizin baş mimarları olan tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun. Dünyaya değer katan tüm emekçilerin alın teri ve emeği saygıdeğerdir... Tüm emekçilerimize selam ve saygılarımızı sunuyoruz." mesajı ile işçilerin bayramını kutladı.

"ÇALIŞANLARI DAİMA MERKEZE ALDIK"

Hükümetin çalışma hayatına yönelik vizyonuna değinen Yılmaz, politika süreçlerinde önceliklerinin çalışan hakları olduğunu belirtti:

BAKAN IŞIKHAN: 1 MAYIS BELGESELİMİZ TRT BELGESEL'DE YAYINLANDI

1 Mayıs'ı temizlik ve şantiye işçileriyle birlikte karşılayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin "Dünden Bugüne 1 Mayıs" belgeseli hazırladığını duyurdu.

Işıkhan, belgesele ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs, gayretle çalışan, üreten tüm vatandaşlarımızın ortak değeridir. Çalışma hayatımızın paydaşlarıyla, işçi, memur ve işveren temsilcilerimizle önemli bir projeyi hayata geçirdik. Konfederasyonlarımızın katkılarıyla hazırladığımız 'Dünden Bugüne 1 Mayıs' belgeselimiz TRT Belgesel'de yayımlandı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, insanı merkeze alan politikalarımızla emeğin, emekçinin ve alın terinin yanında olmaya devam edeceğiz. Belgeselimizin hazırlanmasına destek veren kesimlere ve platformlarını bize açan TRT Belgesel'e teşekkür ediyorum. Tüm emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha kutluyorum."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Yerin yüzlerce metre altında, Gabar'ın zirvesinde, Karadeniz'in orta yerinde, ülkemizin her köşesinde fedakarca çalışan mesai arkadaşlarımız ve bu güzel ülkenin yarınlarını emekleriyle inşa eden tüm işçi kardeşlerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin üretim gücünü artıran, kalkınma yolculuğuna alın teriyle değer katan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladığını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarladaki berekette, sofradaki ekmekte, her damla suda ve gölgesinde serinledikleri ağaçta kahramanların emekleri olduğunu belirterek, "Alın terini kutsal bilen, helal rızkı için gece gündüz demeden çalışan tüm emekçilerimizin gününü yürekten kutluyorum. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun." değerlendirmesinde bulundu.

emeği, alın teri ve üretim gücüyle ülkenin kalkınmasına katkı sunan tüm emekçilerin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü tebrik ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ticaret Bakanlığı olarak, üretimden ihracata, lojistikten ticarete kadar her alanda emeğin kıymetini koruyan, çalışanlarımızın haklarını güvence altına alan ve adil rekabet ortamını güçlendiren politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz. Güçlü ticaretin temelinde emeğin, alın terinin ve helal kazancın bulunduğunun bilinciyle, çalışma hayatında güvenli, adil ve sürdürülebilir bir yapıyı güçlendirmek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdürüyoruz. Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda, üreten, ihraç eden ve büyüyen Türkiye'nin en büyük gücünün emek olduğuna inanıyor, tüm çalışanlarımızın 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü bir kez daha kutluyorum."

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU da 1 Mayıs'ın, emeğin görünmeyen ama vazgeçilmez izlerini hatırlamak için önemli bir gün olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bir yolun sadece asfalt, bir köprünün yalnızca iki yaka olmadığını bilenlerin emeğiyle ilerliyor bu ülke. Ulaştırma ve altyapıda ortaya konulan her eser, bilimin, disiplinin ve kararlılığın sahadaki karşılığıdır. Bu büyük tabloyu mümkün kılan tüm mühendislerimize, mimarlarımıza, teknikerlerimize ve emek veren tüm çalışma arkadaşlarımıza duyulan saygı her zaman bakidir. Emeğin bu sessiz ama güçlü izleri, ülkemizin yarınlarına yön vermeye devam ediyor."

BAKAN TEKİN: 1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ'NÜ KUTLUYORUM

Eğitim Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından paylaştığı kutlama mesajında "Türkiye'nin gelişimine katkı sunan tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.